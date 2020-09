COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Días pasados se concretó la audiencia de control de la prisión preventiva para A.E.O. por el abuso sexual a un bebé en el barrio LU4 ocurrido en marxo de 2018. Este tipo de audiencia se realiza obligatoriamente cada seis meses hasta que la sentencia quede firme.

El fiscal Martín Cárcamo solicitó, en virtud del doble conforme que posee la causa, es decir condena de tribunal de juicio y confirmación de la Cámara de Apelaciones, y del fallo del STJ, se mantenga la prisión preventiva que cumple A.E.O. hasta que la sentencia adquiera firmeza. Es debido a que "no han variado los peligros procesales tenidos en cuenta al momento del debate y por el cual se le dictó la medida de coerción al condenado".

Según detalló la Fiscalía, el imputado fue declarado por el tribunal de juicio penalmente responsable del delito de “lesiones graves en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente” y condenado a 15 años de prisión.

Luego la Cámara en lo Penal local confirmó dicho fallo produciéndose así el doble conforme. Finalmente, el 9 de septiembre del corriente año el Superior Tribunal de Justicia por vía de la consulta confirmó ambas resoluciones judiciales. La sentencia ha adquirido calidad de cosa juzgada, por lo cual se vuelve imperioso el mantenimiento de la medida de coerción para garantizar la aplicación de la Ley.

El hecho ocurrió el 17 de marzo de 2018, entre las 19 y las 20 hs., cuando el menor víctima, de 7 meses, se encontraba recostado llorando en la cama de dos plazas del dormitorio de su madre al cuidado del imputado A.E.O. en el barrio LU4 de nuestra ciudad. Así en el momento en que la madre del menor se retiró a comprar, el imputado, a sabiendas de que la madre no podía ingresar porque no tenía llaves, provocó diversas lesiones al menor, calificadas como graves ya que pusieron en riesgo la vida del niño.

Seguidamente, entre el 21 y 25 de marzo de 2018, se produce un hecho de abuso sexual con los mismos protagonistas.

La defensora pública Lilian Borquez expresó que no tiene elementos nuevos para aportar, pero entendió que la Sentencia aún no se encuentra firme. Entendiendo que corresponde el mantenimiento de la prisión preventiva ya que no puede traer elementos nuevos.

Finalmente el tribunal de control integrado por los jueces penales Martín Cosmaro y Mónica García, consideró, en cuanto al planteo que no hay controversia, no hay elementos nuevos, y los riesgos procesales a partir de este doble conforme se vislumbran, considerando que la medida de coerción debe mantenerse por 6 meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.