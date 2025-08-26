Jonatan F., de 26 años, fue detenido el domingo en la localidad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, acusado de haber abusado sexualmente de sus hijastras y grabarlas en situaciones de violencia. Las víctimas le contaron a su madre y ella lo denunció.

El 8 de agosto la madre de dos menores de 11 y 15 años denunció ante la comisaría local a su pareja. Según la denuncia, las víctimas —de 11 y 15 años— le confesaron que sufrían abusos por parte de su padrastro desde hacía aproximadamente cuatro años.

Sin embargo, la policía de Misiones no pudo detenerlo de forma inmediata ya que no se encontraba en la ciudad. Por ello se activó un pedido de captura.

Los abusos habrían ocurrido de manera reiterada y todo habría sido grabado con un celular. Incluso, luego de cada episodio habrían sido amenazadas de muerte para que no contaran nada, según publicó NA.

Jonathan.F. al enterarse de la acusación, el hombre de 26 años se escapó hacia Paraguay a través de un paso clandestino que hay desde la ciudad misionera.

Por fin y tras 20 días de búsqueda intensa, los agentes de la Comisaría de la Mujer —que depende de la Unidad Regional V de Misiones— obtuvieron información de que Jonatan F. estaba nuevamente en territorio argentino.

Fue hallado el domingo por la tarde en el barrio San Juan de Puerto Iguazú y le incautaron un teléfono celular que será sometido a pericias para poder confirmar si efectivamente grababa los abusos sexuales que presuntamente cometía.

Quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, quien dispuso la prisión preventiva. En paralelo, se estableció que las menores de edad tengan la instancia de Cámara Gesell y reciban acompañamiento psicológico.

Posibles condenas:

Abuso sexual agravado: Al tratarse de menores de edad y un vínculo de padrastro con las víctimas, la ley argentina contempla penas severas para los abusos reiterados que incluyen prisión efectiva. El hecho de haber sido grabados y las amenazas para silenciar a las víctimas agravan la situación.

Al tratarse de menores de edad y un vínculo de padrastro con las víctimas, la ley argentina contempla penas severas para los abusos reiterados que incluyen prisión efectiva. El hecho de haber sido grabados y las amenazas para silenciar a las víctimas agravan la situación. Tenencia y difusión de material pornográfico infantil: La posesión y grabación de material en que se documentan abusos sexuales a menores es otro delito grave que conlleva penas privativas de libertad.

La posesión y grabación de material en que se documentan abusos sexuales a menores es otro delito grave que conlleva penas privativas de libertad. Amenazas: Las amenazas de muerte a las víctimas para que no denuncien también pueden ser imputadas por separado.

La condena final dependerá de la calificación concreta que haga el juez y del resultado de las pericias y juicio, pero por la gravedad y reiteración de los hechos y por tratarse de menores, se esperan penas de prisión que pueden ser altas conforme al artículo 119 y siguientes del Código Penal argentino, que regulan abusos sexuales agravados y el delito de producción y tenencia de material pornográfico infantil.