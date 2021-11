Abusaron en un hotel a una nena de 8 años que viajó a participar de un torneo

Denunciaron al conserje de un hotel por abuso sexual de una nena de 8 años que había llegado a la capital chaqueña desde Mar del Plata para participar de un torneo nacional de gimnasia artística, junto a una delegación.

La mamá de le pequeña realizó la denuncia el 29 de octubre en la comisaría segunda. Según se precisó, el acusado entró a la habitación 219 donde se encontraban su hija y otras tres compañeras. "Fue en varias oportunidades y en una se quedó ocho minutos, una de las nenas dice que le desabrochó el botón del pantalón”, dijo el abogado que representa a la familia de la víctima, Pablo Vianello.

Asimismo, se revisaron los videos de la cámara de seguridad del hotel. Y el letrado confirmó a Diario Norte que antes de regresar a Buenos Aires la nena fue examinada por una médica forense y si bien no se constataron lesiones, “hay indicios de un hecho traumático”.

El conserje fue echado del hotel pocas horas después del hecho, y remarcó: “Esperamos que se tomen las medidas pertinentes para poder resguardar, sobre todo, la investigación, teniendo en cuenta que la persona esta fue despedida de su trabajo. Y sobre todo que hasta que no tengamos una Cámara Gesell y sepamos bien el grado de daño sobre la menor”.

El abogado además indicó que “No sabemos si existen otras denuncias sobre esta persona, es lo que estamos investigando, pero claramente una persona que no tiene familia, que no tiene trabajo, es muy posible que se pueda dar a la fuga y que nosotros hoy cuando recién entendamos la gravedad del hecho ya no tengamos al imputado a la vista y esto es lo que nos preocupa nosotros", puntualizó.-