COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Victorio Jousin, de 75 años, está desapareció desde el jueves por la tarde, desde entonces se lleva a cabo una intensa búsqueda en zona norte de la ciudad. A cuatro días de su desaparición se intensifican los rastrillajes.

Este fin de semana, al no tener novedades del abuelo y tras la utilización de drones que fueron aportados por vecinos de la ciudad, se incorporó un helicóptero de la Prefectura Naval, motos, cuatris y caballos con los que se rastrilla la zona norte de la ciudad.

También se realizó un exhaustivo rastrillaje en el interior del basural, con el fin de buscar pertenencias del Joursin, manchas hemáticas, o algún otro rastro -que sostenga o descarte la hipótesis de un posible homicidio-, pero tampoco hubo novedades.

Este lunes, Julio, hijo de Victorio, manifestó su preocupación por su padre quien además de padecer Alzheimer es hipertenso y precisa de su medicación. “Ya no tenemos indicios de donde buscar, lo poco que había ya lo recorrimos, Km.11 hasta Astra y hasta Caleta Córdova, no hay rastros ni nada”, dijo.

Asimismo, recordó que el jueves 16 de enero, el abuelo salió a las 14.30 horas para la quinta que poseen en Km.11 y desde momento no saben nada de él. “Como no llegaba nos empezamos a preocupar. Nunca pasó que se haya ido y se despistara, o no volver”, aclaró.

“Vamos a tratar de ir al Kilómetro 18 y Kilómetro 17, frente al Regimiento de vuelta ya no sabemos para donde encarar. Dios quiera que alguien lo haya levantado y que no tenga redes sociales, o un camionero si ya rastrillaron, pasaron 10 veces por el mismo lugar y no hay nada”, manifestó.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Julio pidió colaboración de los vecinos de Kilómetro 8 que tengan cámaras de seguridad en sus casas o comercios “por los recorridos que el habitualmente pasaba no hay rastros, eso es llamativo. Nosotros pedimos que los que tengan cámaras de seguridad las revisen, desde las 14 horas del jueves para ver si en algún momento se lo ve pasar”, indicó a Radio Del Mar.

El abuelo fue visto por última vez cerca de su domicilio de la calle Nahuel Huapi, en Standard Norte. Al momento de desaparecer vestía una gorra color negra tipo visera con rombos celestes, buzo polar con cierre verde militar, pantalón de jean gris y zapatillas verdes.