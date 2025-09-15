El jurado popular absolvió este lunes a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija, oriunda de la localidad neuquina de Plottier, se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus.

El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para los implicados, al tiempo que peticionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que Solange Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo deben ser reconocidos como víctimas de violencia institucional. Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó una pena de dos años y otros cuatro de inhabilitación para desempeñar funciones en el Estado.

Sin embargo, los miembros del jurado votaron por unanimidad la inocencia de Morales y por mayoría la absolución del facultativo.

La reacción del papá de Solange

Pablo Musse, papá de Solange, se manifestó luego del fallo absolutorio del jurado polular. “Siento odio, siento bronca y el mismo sentimiento que sentí aquel domingo 16 en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija”, aseguró el neuquino.

Por último, afirmó: “Esperaba que realmente se haga justicia. No lo esperaba, no esperaba este fallo”.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR