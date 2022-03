La Justicia sobreseyó al exjefe de la Alcaidía de Trelew, Pedro Santos Muñoz, al entender que no cometió ningún delito al haberse alojado en un hotel de Puerto Madryn recomendado por el exfuncionario provincial, Diego Correa, condenado por hechos de corrupción contra la administración pública.

Diego Correa -quien se encuentra cumpliendo la condena en la cárcel-, y Pedro Santos Muñoz fueron acusados de ofrecer y de recibir supuestas dádivas respectivamente en enero y febrero de 2020, cuando el ex secretario privado de Mario Das Neves se encontraba alojado en el pabellón 7 de la Alcaidía de Trelew.

De la investigación surge una llamada telefónica de Correa a la propietaria del hotel a quien supuestamente le pide que dé alojamiento gratuito al jefe de seguridad de la Alcaidía. Santos Muñoz pasó la noche del 15 de febrero en ese hotel, según lo determinó en la investigación.

Se conocieron los fundamentos del fallo que dejó libre a los tres acusados en la causa “La Manada” de Chubut

La defensa pública esgrimió que Santos Muñoz pagó por la habitación de hotel “Elun Quimey Quipán” por lo que no hubo ningún delito, si bien no declaró como testigo la propietaria del hotel para verificarlo.

Fabián Gabalachis, abogado defensor de Correa, argumentó que de esa charla entre su asistido y el funcionario policial no se puede demostrar un delito de sospecha ni un ofrecimiento de dádivas. “Yo tengo una amiga en Madryn que si vas te podés quedar unos días ahí”, reprodujo Gabalachis la conversación entre Correa y el guardia cárcel dando cuenta de que no queda claro si debía pagarlo o no.

Al comienzo de la audiencia, el fiscal Marcos Nápoli informó al juez Marcelo Nieto Di Biase que habían acordado con los defensores de los acusados darle un trámite sencillo a la causa ofreciendo una solución al caso.