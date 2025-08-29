Un terrible episodio de violencia de género sacudió la madrugada del pasado miércoles al partido bonaerense de San Martín.

Ana Clara Luna, una mujer de 31 años, fue brutalmente atacada por su ex pareja, quien la roció con un líquido inflamable y la prendió fuego en plena vía pública tras un cruce con el nuevo novio de la víctima. A pesar de los esfuerzos médicos, Luna falleció horas más tarde a causa de las graves quemaduras que sufrió.

EL ABERRANTE ATAQUE QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

El dramático hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada en el barrio Ciudad Jardín El Libertador, específicamente en la intersección de las calles El Ombú y Clavel.

Según el testimonio de los presentes y la evidencia captada por una cámara de seguridad cercana, Ana Clara Luna y su pareja se encontraban en el lugar cuando apareció el agresor, identificado como Á.G., un hombre con quien Luna había tenido una relación anterior y con quien tenía hijos en común.

El encuentro rápidamente derivó en una discusión que fue escalando en intensidad. Testigos relataron que la pelea verbal pasó a ser física y violenta. En un momento dado, Á.G. sacó de entre sus pertenencias un líquido inflamable, que roció sobre la mujer, y con un encendedor le prendió fuego. Lo hizo frente a seis personas, incluido el novio de Luna, quienes quedaron impactados por la escena.

En el video que se viralizó a través de medios y redes locales, se puede ver a Luna correr desesperadamente mientras está envuelta en llamas. Su cuerpo ardía, y la escena resultó desgarradora para quienes observaban. Tras unos segundos, la mujer cayó al asfalto y fue auxiliada por algunos testigos que lograron apagar el fuego con rapidez, evitando que las heridas fueran aún peores.

Una vez controlada la situación en la vía pública, Luna fue trasladada de urgencia al Hospital Fleming, donde recibieron la emergencia y le practicaron los primeros auxilios. Los médicos constataron que el 70% de su cuerpo presentaba quemaduras graves. Debido a la complejidad y gravedad de las lesiones, decidió la derivación inmediata al Hospital Diego Thompson, un centro con mayor capacidad para tratar quemaduras profundas.

Pese a todos los esfuerzos médicos, Ana Clara Luna no pudo sobrevivir y murió horas después del ataque. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en la comunidad local y un fuerte reclamo de justicia.

UNA RELACIÓN MARCADA POR LA VIOLENCIA Y AMENAZAS PREVIAS

De acuerdo a las primeras investigaciones y testimonios recabados, Luna y Á.G. compartían hijos en común. La relación entre ambos estuvo marcada por episodios anteriores de violencia. Si bien la mujer no había denunciado formalmente al agresor, distintas fuentes indicaron que el hombre ejercía violencia simbólica y psicológica sobre ella desde hacía tiempo.

Además, se supo que Á.G. la había amenazado en reiteradas oportunidades antes de cometer este acto atroz, lo que evidencia un patrón de violencia de género que culminó en esta tragedia fatal.

La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín que inició una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del crimen. Hasta el momento, los principales indicios apuntan a un vínculo ligado al consumo problemático de drogas que ambos padecían, que podría haber influenciado en la escalada violenta.

Las autoridades trabajan en la toma de testimonios, análisis de las imágenes de seguridad y el estudio del entorno familiar para construir una causa sólida y llevar al agresor ante la justicia.