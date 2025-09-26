Un joven de 27 años denunció haber sido víctima de abuso sexual en la localidad de Saladas, Corrientes, en un hecho que conmocionó a la comunidad y que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Según el testimonio brindado por la víctima, el episodio ocurrió tras haber sido invitado a consumir bebidas alcohólicas en la vivienda de un conocido, un hombre de 60 años identificado como S. A. S., quien fue detenido poco después.

Se durmió tras juntarse con su amigo y amaneció con signos de violencia

El joven denunció que, tras aceptar la invitación a beber, se quedó dormido en la casa del sospechoso y, al despertar, advirtió claros signos de violencia que impulsaron la denuncia. El hecho fue registrado ayer en la Comisaría Primera de Saladas y rápidamente derivado a la Fiscalía a cargo del fiscal Osvaldo Leonardo, especializada en delitos sexuales y violencia de género.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió que, mediante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías local, se lograra la aprehensión del acusado. En el procedimiento, la policía secuestró diversos elementos vinculados al caso, que serán claves para la investigación judicial en curso.

Paralelamente, desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que la víctima fuera atendida de emergencia por una médica forense, encargada de constatar y documentar las lesiones físicas compatibles con un ataque sexual. Debido a la gravedad del estado del joven, debió ser hospitalizado para recibir atención médica y acompañamiento psicológico.

La denuncia de abuso sexual generó una fuerte reacción en la comunidad local, especialmente en el barrio Centenario y otros sectores de Saladas, donde vecinos organizaron una manifestación frente a la comisaría local. La protesta incluyó la exhibición de carteles con mensajes de repudio y la quema simbólica de cubiertas, en reclamo de respuestas inmediatas por parte de las autoridades y la justicia.

El comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes, informando que el sospechoso ya se encontraba detenido y quedaba a disposición judicial. En su comunicación, el funcionario expresó un compromiso firme para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad.

El acusado, S. A. S., permanecía alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII, mientras que la Fiscalía continúa con las diligencias pertinentes para avanzar en la causa. El hombre fue formalmente imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", figura prevista en el Código Penal cuya investigación implica la recopilación de pruebas forenses, testimoniales y periciales.

Las autoridades judiciales anticipan nuevas medidas, como la posible toma de declaración indagatoria al detenido y la evaluación de la situación procesal, que podría incluir medidas cautelares restrictivas como la prisión preventiva. Asimismo, se coordinarán protocolos de asistencia integral para la víctima, garantizando el acceso a recursos médicos, psicológicos y legales durante todo el proceso.

Con información de 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR