Abandonaron en una clínica a una abuela en grave estado y dejaron una nota

Una abuela de 84 años fue abandonada en grave estado de salud en una clínica de la ciudad de San Juan. La dejaron sola en el área de urgencias con uuna nota donde explicaron que no podían hacerse cargo de ella.

Ursulina está postrada, desnutrida, lastimada y no puede hablar porque tiene deterioro cognitivo profundo, así la dejaron abandonada el martes por la noche en la clínica Santa Lucía. Las personas que estaban a su cuidado la dejaron sola con una bolsa que contenía documentación y una nota escrita a mano con lapicera azul con un mensaje: “Con mucho dolor pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento. Ella legalmente no tiene familia, ni donde vivir”.

Tras conocerse el caso, el coordinador de Calidad de la clínica, Carlos Fiorentino, contó al Diario de Cuyo que la mujer llegó cerca de las 21 a través del Servicio de Urgencias y, como se realiza con cada paciente, “al ingresar pasó por el triage, donde los enfermeros le realizaron la valoración de rutina que se hace en medio del coronavirus y con el fin de determinar qué tipo de asistencia necesita el paciente”.

Pero mientras aguardaba ser evaluada, la persona que había llegado junto a Ursulina se retiró. Minutos después, ni bien advirtieron en la clínica que nadie estaba acompañándola dieron aviso a la Policía, al Gabinete Interdisciplinar de la Clínica y a Desarrollo Humano. Ursulina fue asistida de inmediato.

“Está muy deteriorada, postrada, con escaras múltiples, deshidratada y desnutrida. Es una paciente con un deterioro cognitivo profundo, que le impide comunicarse. Se la ve exaltada y angustiada, pero no puede hablar”, describió el médico.

Y detalló que se le colocó una sonda nasofaríngea "ahora tenemos que hacer la valoración correspondiente para saber si su deterioro cognitivo de debe a su mal estado general o es previo. Es una paciente de cuidados crónicos, al menos hasta que se logre revertir su estado actual".

Tras tomar conocimiento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social intervino de oficio para la “contención y abordaje interdisciplinar” de Ursulina, mientras continúa adelante con su tratamiento, las autoridades también buscan a la persona que la abandonó con lo puesto en el lugar. Las imágenes de las cámaras de seguridad del sanatorio ya están en manos de la Justicia, indicó Infobae.

“Los datos que tenemos en el sistema, que probablemente dejó la persona que la llevó antes de irse, no se condicen con la residencia actual de la paciente. Personal se acercó a la zona indicada en el sistema y allí nadie conoce a la señora. No sabemos si los datos son falsos o es información que está desactualizada”, señaló el médico. Ursulina no tiene familiares directos.