A una mujer se le atoró el anillo en un dedo y fue a pedirle ayuda a los bomberos

Una mujer de la localidad de Sarmiento sufrió un susto grande cuando no pudo sacarse un anillo de uno de sus dedos durante el domingo de Navidad. Debió pedir ayudar a los Bomberos Voluntarios ya que se había inflamado la mano y presentaba un fuerte dolor.

El hecho ocurrió el domingo 25 de diciembre, cerca de las 14:20, cuando una mujer llegó desesperada a la guardia del cuartel de Bomberos Voluntarios para pedir ayuda, ya que un anillo le había quedado atascado y pese a intentar sacárselo, no había podido.

La mano, según informaron los bomberos, ya estaba inflamada y le causaba un fuerte dolor a la vecina de la localidad sarmientina. Por lo que inmediatamente se procedió al corte del mismo siendo este retirado sin complicaciones.

¿CÓMO RETIRARLO?

A veces es necesario sacarse un anillo atascado con cierta urgencia. Cuando no se pueda sacar un anillo con el simple hecho de desplazarlo, desde la American Society For Surgery of the Hand (ASSH) recomiendan estas técnicas para sacarlo con seguridad:

🔹La primera opción es vertir un poco de cualquier lubricante, como jabón o aceite, con el fin de retirarlo deslizándolo.

🔹Sino funciona debe intentarse elevar el dedo por encima de la cabeza durante 5 o 10 minutos mientras coloca hielo alrededor del anillo y del dedo.

🔹La tercera opción es comprimir el tejido inflamado con hilo común o hilo dental:

🔹Deslice el hilo por debajo del anillo atascado de manera que la mayor parte quede hacia la punta del dedo.

🔹Comenzando en el punto donde está el anillo, envuelva el dedo con el hilo dándole varias vueltas para comprimir el tejido; envuelva el dedo en dirección hacia arriba hasta que sobrepase la articulación.

🔹Con la punta que estaba debajo del anillo, comience a desenvolver el hilo desplazando el anillo hasta que pase por encima de la articulación.

🔹Si nada de eso le da resultado, corte el anillo con un cortador de anillos en una joyería, departamento de bomberos o sala de emergencia.