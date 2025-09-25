A un mes del trágico siniestro vial que sacudió a Comodoro Rivadavia, donde una joven perdió la vida tras el choque de un Volkswagen Gol con otro vehículo en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, la situación procesal del conductor imputado sigue en el mismo punto: permanece acusado de homicidio culposo agravado, pero sin medidas de coerción, en el marco de un periodo de prueba de seis meses.

El hecho ocurrió en la mañana del 25 de agosto, cuando el VW Gol, en el que viajaban siete personas, fue impactado por otro automóvil. Como consecuencia del violento choque, falleció una de las jóvenes que iba a bordo del Gol, lo que motivó la imputación contra su conductor, un joven de 20 años que hasta hace poco formaba parte de los bomberos voluntarios de la ciudad.

LA POSTURA DE LA FISCALÍA

La fiscalía local sostuvo en audiencia que el imputado incurrió en homicidio culposo agravado al conducir con exceso de ocupantes y, presuntamente, cruzar un semáforo en rojo . Se trata de circunstancias que, de confirmarse en el juicio, podrían configurar agravantes de la figura penal prevista en el artículo 84 bis del Código Penal.

Desde el inicio de la investigación, la fiscalía apuntó a que el joven habría actuado con imprudencia manifiesta y con un nivel de responsabilidad que excede la figura básica de homicidio culposo, lo que justificaría mantener la calificación con agravantes.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

En diálogo con este medio, la abogada defensora del imputado, Dra. Dramesino, explicó que la causa atraviesa un periodo de prueba de seis meses, en el que se están recabando los elementos para determinar cómo continuará el proceso: “No hay nada que actualizar porque estamos en periodo de prueba por seis meses. Ya pasó un mes, faltan cinco. La situación procesal sigue siendo la misma: mi cliente está imputado del delito y sin medida de coerción. Lo que resta es reunir pruebas de cara a la audiencia preliminar”, indicó.

La letrada también aclaró su postura respecto de la calificación legal: “Nunca dije que no fuera un homicidio culposo. Lo que sostengo es que no corresponde el agravante. La fiscal pidió el agravante por presuntamente pasar en rojo, pero eso está sujeto a prueba. No hay una cámara o una foto que muestre de manera inequívoca que mi cliente cruzó con el semáforo en rojo. Ese es un punto central que se discutirá en el debate”.

Respecto del consumo de alcohol, Dramesino planteó que el nivel detectado (0,5 g/l) no alcanza el umbral que establece el Código Penal para agravar la figura : “La ley de tránsito fija 0,5, la ordenanza municipal habla de tolerancia cero, pero el Código Penal solo lo contempla como agravante cuando supera 1 g/l en sangre, salvo en transporte público. En este caso, la fiscalía ni siquiera pidió el agravante por alcohol, solo por el semáforo en rojo”.

También aseguró que “el único factor que tomó Fiscalía para agrandar la figura es el cruce con la señalización del semáforo en rojo y cuestionamos la postura, atentos a que para las mismas es materia de prueba. En relación con la alcoholemia que presentaba mi defendido, no se encuentra dentro de las previsiones del art. 84 bis como agravante de la figura básica”.

LA DEFENSA APUNTA A LA COAUTORÍA

Otro de los ejes de la estrategia defensiva es que el choque no fue producto exclusivo de la conducta de su defendido. Según la abogada, también debe investigarse el rol del otro vehículo implicado: “Para mí hay dos factores que produjeron la muerte: si mi cliente cruzó en rojo y el impacto del otro auto, que venía en exceso de velocidad. Si cualquiera de esos factores no hubiera estado presente, el resultado no se habría producido. Por eso hablo de coautoría o, al menos, participación necesaria. El otro conductor también debería estar imputado”.

UN PROCESO SENSIBLE PARA AMBAS FAMILIAS

La Dra. Dramesino subrayó que este es un proceso doloroso tanto para la familia de la víctima como para la del imputado, que atraviesan la tragedia desde lugares distintos pero igualmente difíciles: “Es un tema muy sensible. Entiendo el dolor de la familia de la joven fallecida, pero también veo sufrir a los padres de mi cliente, que además tienen problemas de salud. Mi defendido antes era visto como un héroe porque era bombero, y hoy lo tratan de asesino. Yo siento que defiendo a un pibe que cometió un error, no a un asesino”.

La abogada remarcó que su intención no es deslindar la responsabilidad del imputado, sino discutir el alcance de la imputación y los agravantes planteados: “Evidentemente hubo un homicidio culposo, pero lo que yo discuto es la calificación agravada y la autoría exclusiva. Mi cliente tuvo responsabilidad, sí, pero también el otro conductor ”.

LO QUE VIENE

El caso continuará en etapa de investigación durante los próximos cinco meses, hasta arribar a la audiencia preliminar. Allí, la fiscalía y la defensa expondrán sus pruebas y argumentos antes de definir si la causa llega a juicio oral.

Mientras tanto, el imputado seguirá en libertad, bajo la acusación de homicidio culposo agravado, a la espera de que el proceso judicial determine su responsabilidad y, eventualmente, la de otros involucrados.

Lo cierto es que, a un mes del siniestro, el expediente judicial no ha cambiado de rumbo y mantiene a la comunidad expectante por lo que pueda resolverse en torno a un hecho que dejó una vida truncada y a dos familias atravesadas por el dolor.