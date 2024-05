A un año del femicidio de Tamara Silva en Chubut, su mamá pide justicia: "Que no quede impune"

El 9 de mayo de 2023, en horas de la madrugada, Gustavo Solvas salió en su vehículo desde su casa, en la localidad de Puerto Madryn y regresó cerca de las 02:50 horas junto con Tamara Silva. Según fundamentó Fiscalía, esa noche el presunto femicida, “aprovechando la situación de vulnerabilidad de víctima en razón de su género", mató a Tamara Silva “en el interior del domicilio”.

Al analizar las cámaras de seguridad, observaron que "aproximadamente a las 06:08hs. Gustavo Solvas sale de su domicilio en su vehículo, lo empuja para colocarlo con su lateral derecho hacia la entrada de su domicilio e ingresa a su vivienda, para nuevamente salir, con el cuerpo de Tamara Silva en sus manos, cargándolo en el rodado del lado trasero”, detalla el informe judicial.

Luego, se dirigió con su auto hacia la zona sur de la ciudad, "para luego descartarse del cuerpo en cercanías al camino que conecta Plata Paraná con Cerro Avanzado", y posteriormente regresó. La autopsia confirmó que Tamara Silva falleció por un golpe en la cabeza con un elemento contundente. Desde la fiscalía también mencionaron que Solvas tenía algunas marcas en los brazos. El imputado fue detenido en Arroyo Verde, cuando intentaba salir de Chubut.

A UN AÑO DEL FEMICIDIO

Este jueves 9 de mayo se cumple un año de la desaparición de Tamara Silva. Por el hecho, permanece detenido y acusado de femicidio, Gustavo Hernán Solvas y se estima que el juicio por jurados en su contra comience en la segunda mitad del año.

Su mamá Laura la recuerda sonriente y alegre, y pide el acompañamiento de la comunidad en el pedido de justicia y en el homenaje que realizarán el domingo 12 en el banco rojo colocado en el barrio Alta Tensión de Puerto Madryn.

“Estamos preparando un homenaje para Tamara, para recordarla como era ella. Lo único que pido es que me acompañen en ese momento, porque va a ser un día muy especial para mí, para mi hija, para su hijita, y yo creo que ella desde dónde este, nos está acompañando y quiere que la pasemos lindo. Así que va a haber una gran mateada para compartir algo”, anticipó.

“Ella siempre va a estar en nuestros corazones, no se va a ir nunca. Invitamos a todos los que quieran venir a sumarse porque es para mantener conciencia de lo que pasó. Que no quede impune, pedimos justicia, como siempre”, declaró a Canal 12.

Por último, en un conmovedor testimonio señaló "lo único que pedimos es justicia. Justicia para ella y para todas las que han pasado por esto y que no siga pasando más. Porque, así como le pasó a mi hija, le puede pasar a cualquiera. La verdad que con esto que me pasó, hasta a mí me da miedo que salgan mis otras 2 nenas que tengo, que lleguen a casa como salieron, vivas”, concluyó Laura.