COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El martes 26 de marzo de 2019 la violación de un niño conmocionó a los vecinos de Fracción 14, que salieron a las calles a reclamar justicia. En ese momento, la identidad del presunto abusador había comenzado a circular por whatsapp y el hombre- también vecino del barrio- tuvo que refugiarse en una casa cuando los vecinos intentaron lincharlo y la atacaron a pedradas. Fue retirado del lugar por la policía. Un grupo de personas enardecidas llegaron entonces hasta el domicilio del supuesto violador y prendieron fuego su vivienda. Se encontraron a su padre -José Oviedo-, a quien persiguieron y golpearon hasta la muerte. Aunque el niño había indicado que el hombre acusado por los vecinos no era quien lo atacó. Entre los vecinos hubo varios detenidos -entre ellos menores de edad- acusados por el homicidio de Oviedo.

El niño de 12 años le contó a su mamá que un hombre lo amenazó con un cuchillo al salir de la escuela y lo llevó un descampado, donde lo violó y lo golpeó. Hecha la denuncia, el nombre del supuesto violador empezó a circular por las redes sociales: apuntaban a un joven de 21 años, que la Policía tuvo que proteger de la furia de los vecinos que comenzaron a agredirlo, y fue trasladado a la dependencia policial de la zona.

Aunque el menor ya había indicado que ese joven no era su agresor, la agresividad de los vecinos no disminuyó. Fueron hasta la vivienda donde se había ocultado, pero al no encontrarlo allí fueron a la de su padre, José Oviedo, de 48 años.

Unas 40 personas participaron de la esta "pueblada" que terminó con el linchamiento y la muerte de Oviedo. Los agentes policiales presentes en el lugar no pudieron contener a la muchedumbre que golpeó al hombre y hasta lo ataron para arrastrarlo con un vehículo.

A partir de estos incidentes, se abrieron dos causas en la Justicia: el abuso sexual a un menor - a cargo del fiscal Martín Cárcamo- y el homicidio de Oviedo- con la fiscal de guardia, Verónica Dagotto, y el fiscal jefe, Juan Carlos Caperochipi-. Este último expediente tiene siete imputados, entre los que se encuentra un menor de edad identificado como G.M.: Silvina Vera, Pablo Arismendi, María Alejandra Hernández, Franco Bustos, Jonatan Barrera, César Hueica, Diego Metraillet. Todos tienen prisión domiciliaria.

El septiembre se realizó una audiencia en la cual a Fiscalía pidió más tiempo para seguir investigando el linchamiento y muerte de Oviedo.