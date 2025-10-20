A nueve días de la desaparición de Pedro y Juana: drones, perros y voluntarios rastrillan la zona

Lo que comenzó como una escapada de fin de semana se transformó en un misterio que mantiene en vilo a Comodoro Rivadavia, a toda la provincia de Chubut y esta semana tomó alcance nacional. El sábado 11 de octubre, Juana Inés Morales de 69 años de edad y Pedro Alberto Kreder de 79, partieron en una camioneta con destino a la localidad de Camarones, un viaje de poco más de 250 kilómetros para disfrutar de la costa patagónica. Sin embargo, la comunicación se cortó abruptamente ese mismo día. Sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal y el silencio se convirtió en la principal fuente de angustia para sus seres queridos.

Debido a que la relación sentimental entre Juana y Pedro era reciente, sus respectivas familias no tenían un contacto fluido entre sí, lo que demoró inicialmente el cruce de información. Al no poder localizarlos, y con la preocupación creciente con cada hora que pasaba, ambas familias decidieron presentarse por separado ante las autoridades para radicar las denuncias por averiguación de paradero y activar los protocolos de búsqueda.

Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida en Comodoro, pero el misterio sigue

El hallazgo de la camioneta y la principal hipótesis

La investigación dio un giro clave el pasado viernes, casi una semana después de la desaparición, cuando su vehículo fue encontrado. La camioneta estaba en las cercanías del “Cañadón de Visser” , una zona de difícil acceso dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, un paisaje de inmensa belleza pero también de terreno complejo y traicionero. El rodado se encontró encajado en el barro, una postal elocuente de las dificultades que pudieron haber enfrentado.

Dentro del vehículo no había señales de la pareja y un detalle inquietó a los investigadores: la llave de arranque no estaba en su lugar. Este elemento consolidó la principal hipótesis que manejan las autoridades: la pareja, al quedar varada e incomunicada, habría decidido abandonar la camioneta e iniciar una caminata en busca de ayuda, posiblemente subestimando las distancias y los peligros del terreno. En su interior encontrar pertenencias de ambos, incluyendo dinero y hasta una pala con barro, pero no sus teléfonos celulares.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

La esperanza inicial se encendió horas después con el descubrimiento de los restos de una fogata reciente , una señal de supervivencia que indicaba que, al menos por un tiempo, permanecía resguardándose del frío.

Sobre el operativo de búsqueda

Desde ese momento, se desplegó un imponente operativo de búsqueda y rescate. Las tareas se concentran en un área extensa y de geografía hostil, con cañadones, mesetas y una costa escarpada. Las condiciones climáticas, con lluvias intermitentes y fuertes vientos, complican aún más los rastrillajes, convirtiendo el suelo en un lodazal que dificulta el avance de los vehículos y de los rescatistas a pie.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

Para optimizar la cobertura, se emplean drones de última generación que sobrevuelan las áreas de más difícil acceso, permitiendo realizar un relevamiento aéreo detallado y exhaustivo. A la tecnología se sumó el invaluable trabajo de los binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas. Equipos de la Policía del Chubut, de la Base Aeronaval "Almirante Zar" y de la Policía Federal Argentina peinan el terreno con perros entrenados para detectar rastros humanos en terrenos complejos.

Roco y Kali, los perros de Trelew que se suman a la intensa búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

A las fuerzas de seguridad se unieron grupos de voluntarios, baqueanos de la zona y los propios familiares de Juana y Pedro, quienes no bajan los brazos y colaboran activamente en cada jornada. El caso, además, cobró una fuerte repercusión en los medios de comunicación nacionales, que comenzaron a reflejar la situación angustiante.

Este lunes, bajo una lluvia persistente, las camionetas 4x4 continuaron recorriendo el área. El esfuerzo dio nuevos frutos cuando los equipos que rastrillaban la zona del Cañadón Visser encontraron más fogatas , aparentemente en dirección a la Ruta Nacional 3. Este hallazgo renovó las esperanzas y permitió reorientar parte del operativo policial, que ahora también se concentra sobre la franja costera. Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

La búsqueda no se detiene y se mantiene activa por tierra y aire. Por estas horas, los familiares continúan solicitando mayor apoyo aéreo de helicópteros para sobrevolar a menor distancia todo el trayecto que sea posible. Al final de cada una de estas extensas jornadas desde su desaparición, los más cercanos a la pareja desaparecida reciben un parte de la Brigada de Investigaciones con el detalle de rastrillaje y operativos que sean llevado a cabo durante el día, aunque sin recibir aún la respuesta esperada, el hallazgo de Pedro y Juana.