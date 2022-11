A pocos días de cumplirse 14 años de la desaparición de Sofia Herrera, la nena de 3 años que fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008 en un camping en Río Grande, la noticia de una adolescente "muy parecida" a ella en San Juan renovó las esperanzas de la familia.

“La veo recontra parecida a mi hija”, aseguró María Elena Delgado, madre de Sofia, sorprendiendo porque decía algo que pocas veces le se había escuchado decir por el dato de una adolescente de 17 años en San Juan.

Es que no sólo coincidiría la edad (las dos tienen 17 años, aunque están anotadas con 4 meses de diferencia) sino que se parecen mucho físicamente. Además, se trataba de una adolescente adoptada.

Tal vez porque no había visto a ninguna niña que realmente la hiciera dudar, María Elena nunca había pedido un ADN a la Justicia. Pero esta vez si decidió solicitarlo luego de que le pasarán unas fotos y notará el parecido.

“Me escribió una mujer por Facebook en marzo y me dijo que quería hablar conmigo por teléfono. Cuando me llamó, me contó la historia de esta chica adoptada que vivía en el mismo barrio que ella. Me dijo que dudaba desde hacía muchos años pero que no se animaba a hablar porque en su familia le decían ‘te vas a meter en un quilombo’ ‘’, contó a Infobae.

¿POR QUÉ NO SE SOLICITÓ EL ADN?

Sin embargo, el pedido a la justicia de avanzar con un ADN fue desestimado. El juez de la causa, Daniel Cesari Hernández, explicó que "la chica atravesó un proceso judicial de adopción y nos han remitido esa sentencia, que se tramitó ante un Juzgado de Familia de San Juan. Hasta el momento nadie planteó que esa documentación podría ser falsa”.

Y además, agregó que si bien hay un parecido físico con la imagen de cómo sería Sofia Herrera actualmente "hay semejanzas con el dibujo, pero uno no puede perder de vista que la imagen que tenemos de cómo sería Sofía hoy es una hipótesis. Científicamente llevada a cabo, pero es una hipótesis gráfica. En el caso de que estuviera con vida, no sabemos cómo es”.

“Comparar a un ser humano real con una proyección gráfica impone cautela”, sigue. “Del otro lado hay una adolescente que es menor de edad, por lo tanto también hay que preservarla. Estamos hablando de una niña en una familia constituida”, explicó en diálogo con Infobae.

Pero María Elena Delgado afirmó que pese a ello seguirá insistiendo. “Me dijeron que los papeles de adopción dicen que no es. ¿Y si son truchos los papeles? Yo voy a seguir insistiendo. Lo que menos quiero es incomodar a la familia o a esa criatura. Pero un análisis de ADN no tiene por qué ser traumático. Les pido que entiendan que yo no puedo seguir viviendo con esta duda”, manifestó.