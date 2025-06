El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue detenido en horas del domingo por parte de la Policía Federal Argentina en la localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, en el sur del país. Fue denunciado por apología del delito.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue quien confirmó la detención. “Jones Huala otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”, escribió en su cuenta de “X” junto a una foto del momento de la detención.

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, confirmó a Infobae que el activista fue denunciado por el Ministerio de Seguridad por apología del delito y que ya permanece en prisión.

“Jones Huala comete actos de terrorismo, se autopercibe mapuche, pero incendia bosques y no reconoce al Estado argentino”, agregó.

A mediados de enero de 2025, Jones Huala fue detenido mientras intentaba abrir autos estacionados en El Bolsón. Pese a que, en aquella ocasión, el arresto estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, la información también fue confirmada por la ministra.

“Activamos el convenio para la emergencia en la Patagonia y, a las 4 AM, el sistema de monitoreo detectó en El Bolsón a un hombre intentando abrir autos. La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala!“, detalló.

“Reaccionó de manera violenta, profiriendo gritos de protesta y atacando a los efectivos con golpes de puño y patadas”, aseguró la provincia de Río Negro en el comunicado.

CUAL ES EL MOTIVO DE LA NUEVA DETENCIÓN

La nueva detención contra el referente de la RAM es bajo la acusación por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Y se encuentra a cargo de la sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche.

La causa se originó, según informaron fuentes consultadas por LA NACION, por declaraciones públicas realizadas por Jones Huala a comienzos de este año durante la presentación de un libro de su autoría. En una conferencia de prensa, reivindicó el atentado incendiario que se produjo semanas atrás en una estancia en la localidad de Trevelin, en Chubut, donde se arrojaron bombas molotov, que provocaron daños en camiones y máquinas viales.

“Contra terratenientes sí, pero no contra nuestro entorno”, afirmó, en referencia a ataques a establecimientos privados. No obstante, el activista afirmó que RAM no tuvo responsabilidad en esos hechos, pero los avala.

Y en este marco, Huala aclaró que su agrupación no tuvo nada que ver con el devastador incendio forestal que comenzó en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, y que arrasó con cientos de hectáreas.

“Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes. Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, indicó en un video que grabó durante la presentación del libro, el fin de semana pasado.

El Gobierno Nacional declaró en febrero de este año como organización terrorista al grupo RAM tras los incendios en la Patagonia

LA DENUNCIA CONTRA JONES HUALA

Tras la declaración de Jones Huala, el gobierno de Chubut presentó una denuncia formal en su contra por instigar a cometer delitos, mientras que la administración nacional lo acusó de intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal. Cabe señalar que la denuncia quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Hugo Grecca.

Las denuncias surgieron a partir de las últimas declaraciones de Huala, quien se definió como “revolucionario, anticapitalista, antisistema” durante la presentación de su libro Entre rejas, antipoesía incendiaria.

A mediados de agosto de 2024, Huala fue liberado tras cumplir una pena de nueve años de prisión en Chile por su participación en el incendio del Fundo Pisu Pisué en 2013.