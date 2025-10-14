A días de abrir la temporada de pesca, decomisaron truchas y labraron 23 infracciones en la Patagonia

La Dirección Provincial de Fauna de Neuquén llevó adelante un operativo de control en la Ruta Nacional 237, a la altura de Picún Leufú, para combatir la pesca furtiva en los días previos a la apertura oficial de la temporada. El procedimiento fue coordinado junto a personal de Fauna de Piedra del Águila, Cutral Co y Neuquén, con el apoyo de la Policía provincial.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, informó que durante los controles se decomisaron 4 truchas marrones, 3 arcoiris y más de 20 truchas fileteadas, además de otras siete piezas que el infractor intentó descartar al suelo al ser interceptado.

“Estas acciones buscan hacer cumplir la normativa y proteger los recursos naturales, especialmente las especies emblemáticas como la trucha arcoíris y la trucha marrón”, destacó Lagos. En total, se labaron 23 actas de infracción a automovilistas que transportaban ejemplares pescados de forma ilegal.

Protección del recurso y prevención

El operativo forma parte del plan de refuerzo de controles provinciales que se ejecuta antes de cada temporada para prevenir la depredación de fauna ictícola. Desde Fauna explicaron que los controles continuarán durante todo octubre en los principales accesos a ríos, lagos y embalses, especialmente en zonas de Picún Leufú, Piedra del Águila y Junín de los Andes, donde la pesca furtiva suele intensificarse.

La temporada oficial de pesca deportiva comenzará el 1 de noviembre, por lo que cualquier extracción previa constituye una infracción a la normativa vigente.

Permisos y nuevas herramientas digitales

Lagos anunció que a partir del 15 de octubre se habilitará la venta oficial de permisos de pesca 2025, en simultáneo con las demás provincias patagónicas. Las gestiones podrán realizarse a través de la web https://cazaypesca.neuquen.gob.ar/ o mediante un nuevo sistema automatizado vía WhatsApp, que permitirá consultar, tramitar y recibir los permisos por correo o chat.

“La página ya cuenta con una cuenta regresiva y el sistema se activará el 15 a las 0 horas. También implementamos un mecanismo especial para jubilados, que podrán recibir su permiso automáticamente si ya fueron usuarios en temporadas anteriores”, explicó el funcionario.

El Ministerio de Seguridad y la Dirección de Fauna recordaron que la pesca deportiva en la Patagonia está regulada por normativas específicas, que buscan garantizar la conservación de las especies y la biodiversidad acuática. El reglamento provincial prohíbe la captura, transporte o comercialización de truchas fuera del período habilitado, y las sanciones por infracción incluyen multas económicas y decomiso del material de pesca.