A casi tres meses de su desaparición, por qué buscan a Tehuel en Caleta Olivia

Tehuel De la Torre tiene 21 años y fue visto por última vez el 11 de marzo. El joven tras iba a encontrarse con un hombre en la zona de Alejandro Korn, identificado como Luis Alberto Ramos, que le había ofrecido un trabajo, pero nunca regresó a su casa.

Por este hecho, hay dos detenidos: Luis Alberto Ramos y Óscar Alfredo Montes, que hasta el momento no aportaron muchos datos. En la vivienda del sospechoso Ramos -quien reconoció haberse reunido aquella tarde con Tehuel- encontraron restos quemados de un celular y una campera, similares a los que llevaba el día que desapareció.

Ahora, cerca de cumplirse los tres meses de su desaparición y tras diversas búsquedas sin éxito en la zona de San Vicente (Buenos Aires), una vecina de Caleta Olivia -luego de presenciar varias campañas de la búsqueda en las redes sociales- aseguró haber visto a un chico parecido a Tehuel caminando solo por la calle.

Si bien no logró recordar el momento exacto, precisó que fue aproximadamente hace un mes que presenció esto. Por ese motivo, se envió el pedido al Juzgado de Garantías a cargo de Martín Rizzo, donde se propone poner a disposición "un grupo operativo para que a realice tareas en la localidad de Caleta Olivia".

La búsqueda incluye carteles con imágenes de Tehuel debiendo remitir fotografías en los comercios, difundir en medios radiales y televisivos de la zona dando a publicidad la desaparición.

Asimismo, se dispuso poner en conocimiento la existencia de la recompensa ofrecida para quien aporte datos certeros, resultando indispensable para continuar con la investigación de acuerdo a la información aportada. La misma alcanza hasta los $2 millones para quien puedo aportar información sobre el paradero de Tehuel, recordó La Opinión Austral.

En este marco, Verónica Alarcón, una de los nueve hermanos de Tehuel, expresó a LU12 AM680: “Espero que sea él y no que sea otra persona, si no sería una desilusión horrible, es una luz de esperanza para nosotros”, explicó.

Aunque sostuvo que “para mí no es verosímil que esté en Caleta Olivia, me parece muy raro". Allí indicó que Tehuel no conocía la localidad santacruceña. "Era una persona que le decía siempre a la pareja dónde estaba y qué hacía. Aunque no pierdo las esperanzas, me parece muy raro que estuviera en otro lado, o que no avisara”, cerró.