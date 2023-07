Verónica González, madre de la víctima, se sumó a la marcha de pedido de justicia que hubo la semana pasada por el homicidio de Lautaro Labbe, el chico de 16 años asesinado por un policía. En este caso, González recordó que a su hijo lo mató un desconocido que lo atacó a balazos, desde un automóvil, sobre las 23:55 horas del 15 de octubre de 2022, para fallecer minutos después de la medianoche en el hospital Regional.

“Esa noche mi hijo iba a jugar un partido de fútbol que se había suspendido unas semanas antes, el 1 de octubre, por una pelea que él tuvo y se volvió a programar para esa noche”, recordó la mamá, en diálogo con Actualidad 2.0.

Sobre la circunstancia de esa pelea, dijo que fue “una cosa de ese momento, a veces pasa ese tipo de cosas en un partido de fútbol, desde el suelo se pegaron una patada con otro, pero lo que pasó fue que hubo un disparo de arma de fuego. Hubo un video que se viralizó, en el que se ve un tumulto de gente y se escucha la detonación”, recordó la madre, para reiterar su extrañeza de que la investigación hasta ahora no haya avanzada en una imputación concreta.

Marcharán en Comodoro por las muertes de Lautaro Labbe, Adrián Cárdenas y Rodrigo Fonseca

Atacado a balazos cuando salía para jugar un partido de fútbol que antes se suspendió por una pelea

La noche del 15 de octubre de 2022, Adrián y un amigo salían de su casa con las camisetas y demás elementos para disputar el partido que había sido suspendido y reprogramado para esa noche.

“Estaban en el pasaje Quilmes y sale un auto del pasaje Los Ajenjos, que entra a disparar. Ellos salieron corriendo hacia la casa y cuando iban a entrar, Adrián alcanzó a decir: ‘amigo, me dispararon’. Ahí cayó semi inconsciente, como la ambulancia no llegaba lo llevaron en auto hasta el hospital. Cuando yo llegué me dijeron que mi hijo no había podido resistir”, contó la madre.

Tanto la madre como toda la familia y amigos de Adrián Cárdenas siguen esperando respuestas. “El me había contado del problema que hubo en el partido de fútbol del 1 de octubre, nos contó eso cuando nos juntamos por el cumpleaños de mi hijo más chico, que además era su ahijado. También nos mostró el video en el que se escucha el disparo del arma de fuego ese día, pero hasta hoy no sabemos nada”, lamentó la madre.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El domingo se cumplieron 9 meses desde el homicidio y la familia sigue a la espera de justicia. “Yo entiendo que la fiscalía tiene más casos, que el de mi hijo no es el único, aunque para nosotros la muerte de Adrián sea lo más prioritario. Pero no hay un quién ni un por qué de esto, lo único que queremos es justicia”.

Verónica González cree que la fiscalía tiene el video para analizar y tratar de avanzar en la investigación a partir de los indicios que surgen de aquella pelea, pero no pudo precisar qué otras medidas o avances ha tenido la causa.

“Yo le aseguro que Adrián no tenía problemas con nadie, él vivía para su familia y su trabajo. Esto no fue un ajuste de cuentas como se dijo al principio”, quiso aclarar la mujer.

“Le agradezco a la mamá de Lautaro, que me invitó a sumarme a su marcha para pedir justicia por nuestros hijos, porque hasta ahora no lo había hecho. Esta fue mi primera marcha por Adrián”, dijo la mamá, que anunció que está dispuesta sostener el reclamo hasta que encuentre justicia.