Este jueves 3 de abril se cumplen 23 años de la desaparición forzada de María de los Ángeles “Marita” Verón por una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la Provincia de Tucumán. Marita fue raptada desde un automóvil en el año 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Su caso visibilizó la trata de personas y su madre, Susana Trimarco, se convirtió en un símbolo de lucha.

Ese día la joven salió de su casa de la ciudad de San Miguel de Tucumán y se dirigió a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes para sacar turno para un examen ginecológico. Como demoraba demasiado en volver, su mamá fue urgente a la comisaría a hacer la denuncia porque era imposible que se ausentara durante tanto tiempo.

Fue en ese momento que inició una película de terror para ella y toda su familia. “Me dijeron que lo mejor era esperar, que quizás se había ido con el novio. Me enfurecí ante la indiferencia policial y les exigí que me tomaran la denuncia, sabía que Marita no iba a abandonar a su hija, Sol Micaela, que por entonces tenía tres años", recordó su madre.

Al día siguiente, continuó, "un señor nos llamó a la casa, nos dijo que él había visto todo lo que le había pasado, que Marita había sido secuestrada en un Duna rojo con vidrios negros de la remisería Cinco estrellas, propiedad de la familia Alé. A partir de ese dato nos empezamos a movilizar y Tucumán apareció empapelado con afiches con su rostro. El operativo a pulmón dio resultado, porque una prostituta se acercó a mi marido Daniel Verón y le contó que la habían secuestrado de la misma manera y que estaba dispuesta a ayudarnos. Fue ella quien nos dijo que la habían llevado a trabajar en un prostíbulo de La Rioja”, le confió Susana de entrada al experimentado periodista tucumano Carlos Quiroga, en una sucesión de entrevistas que le fue realizando con el correr de los años durante la investigación del caso que conmocionó al país.

SU DESAFORTUNADO VÍNCULO CON LA PATAGONIA

Una víctima de trata develó en 2022 el horror sufrido en Rincón de los Sauces y arrojó luz hace tres años sobre el caso Marita Verón, confirmando su paso por la localidad petrolera a las pocas semanas de ser secuestrada en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002.

Susana Trimarco, la mamá de Marita e ícono de la lucha contra la trata de personas en el país, se comunicó con la víctima y confirmó que el testimonio de la joven es coincidente y estremecedor.

En el marco de una investigación periodística (denominada Rincón Papers), Ana relató el calvario que vivió con su mamá entre 2001 y 2002, tras ser captada en el hogar Rayito de Luz de Neuquén y llevada engañada a Rincón de los Sauces donde supuestamente su madre iba a tener un buen trabajo.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, Ana contó que una vez en Rincón el engaño quedo a la vista. Ella tenía solo 5 años y pasaba todo el día encerrada, mientras a su madre la sedaban de día y a la noche era prostituida de manera forzada.

“Vos sabes que muchos años después de haber escapado de esta pesadilla, mi mamá me contó que en uno de los lugares donde la prostituían, un día llegó una chica de tez blanca, pelo oscuro y corte carré. Mi vieja está segura que era Marita Verón”, confirmó Ana.

El encuentro habría sido a mediados de 2002, por lo que sería uno de los primeros destinos al que fue trasladada Marita Verón, después de un fallido allanamiento en La Rioja hasta donde siguió Susana Trimarco la pista de su hija ayudada por un policía amigo de su esposo. Un juez, por un detalle en el exhorto impidió que se concretara el allanamiento a unas wiskerias.

Una semana después, pudieron allanar y una de las víctimas de trata que fue rescatada le contó a Susana que hacía una semana que a Marita la había sacado del lugar.

UN DATO CLAVE

Luego de hablar con Ana, Susana Trimarco dijo a La Mañana que “es el primer dato que tenemos de Marita en Neuquén. Pude hablar con Ana, es una valiente y una divina esta chica, qué bueno que pudo salir de esa situación y armar su familia. Que Dios la bendiga y la proteja. Verdaderamente sería muy bueno que pueda recuperar su apellido”.

Respecto del dato clave sobre la estadía de Marita en Rincón, reveló: “Es coincidente todo lo que me cuenta, porque hay otras chicas que la vieron en esa situación que la vio la mamá de Ana. Ella (por Marita) contaba que tenía una hija chiquita, que era mi nieta y la mamá de Ana le contó que ella tenía su hija secuestrada, Ana”.

Esta conversación permitió que Susana Trimarco pueda seguir rearmando la ruta del secuestro de Marita donde fue clave la denominada ruta del petróleo que siempre fue de la mano de la trata, la prostitución y el juego.

DE TUCUMÁN A RINCÓN

Trimarco reconstruyó la posible ruta que le trazaron a Marita para llevarla hasta Rincón y su posible destino final.

“En Tucumán la secuestran con un arma y la meten en la parte de atrás de un auto cuando ella iba camino al hospital. De acuerdo a los distintos testimonios que pudimos recabar supimos que había sido llevada a La Rioja por la mafia del Chema Gómez”, detalló Trimarco.

De La Rioja la sacaron cuando se enteraron que iban a allanar las wiskerias y la llevaron a San Luis. “Ese fue el último dato que tuvimos de ella”, confió la mamá de Marita Verón.

Malargüe, en Mendoza, sería el siguiente destino de Marita. Está en el sur de esa provincia, casi pegado a Rincón de los Sauces.

Durante décadas la localidad mendocina vivió del petróleo y con su explotación surgieron los cabarets y la prostitución. Por lo que no es descabellado que haya sido una de las postas que le hayan hecho hacer a Marita Verón.

De Malargüe se supone que la cruzaron a Rincón de los Sauces donde solo estuvo entre cinco y siete días para luego ser derivada a otro destino que se presume podría haber sido Comodoro Rivadavia o Chile.

Luego de todo este recorrido, su madre pudo averiguar que Marita fue trasladada a Córdoba, Santa Fe y Río Gallegos. Y en 2004 fue llevada a España, donde INTERPOL hizo allanamientos y logró recuperar a 15 latinas que eran explotadas sexualmente, pero pese a los esfuerzos y al trabajo profundo de campo que realizaron no pudieron dar con ella. No obstante, Susana nunca bajó los brazos.

Según destacó Infobae, la última novedad que generó el caso es que están muy avanzadas las negociaciones con Netflix, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense para firmar un contrato y comenzar a filmar una miniserie que abarcaría tres temporadas, donde saldrían a la luz detalles y secretos jamás contados de esta trágica, triste y lamentable historia que tiene que ver con el tráfico y la trata de personas, un flagelo que crece y se sigue repitiendo en la Argentina y en el mundo.

Lo cierto, es que Susana con su Fundación continúan trabajando rescatando jóvenes que son víctimas de estas mafias de trata. En paralelo, continúa la búsqueda de Marita y no hay certezas si está con vida.

