A 20 años, la desaparición de Sergio Ávalos sigue sin culpables y el boliche donde lo vieron por última vez, envuelto en una nueva polémica

El 14 de junio de 2003, un estudiante universitario de 18 años recién llegado a la capital de Neuquén decidió ir a bailar con tres amigos. Todos salieron del boliche a la madrugada pero a Sergio nunca más lo volvieron a ver. Desde hace casi 21 años se ha llevado adelante una controversial investigación, y la familia lucha aún por conocer la verdad sobre lo que la justicia ya calificó como una "desaparición forzada". Después de dos décadas, hace tan solo algunos días se imputaron a 20 personas, y el lugar donde se lo vio por última vez volvió a estar en el ojo de la tormenta, por lo que para muchos es una "polémica" apertura de un templo evangélico allí.

Por primera vez, a más de 20 años desde la desaparición del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Ávalos, se imputaron distintos hechos vinculados a lo que sucedió aquella noche dentro de las instalaciones del exboliche "Las Palmas".

La noche del 14 de junio Sergio y sus compañeros habían tomado unas cervezas en la pensión donde residían desde hace pocos meses, ya que eran oriundos de Picún Leufú, localidad que encuentra casi a mitad de camino entre las ciudades de Neuquén y Bariloche por la Ruta Nacional 237. Y cerca de las tres de de la madrugada decidieron salir a bailar al popular local bailable. Todos entraron dispuestos a pasar una noche de diversión, pero sus amigos declararon que nunca lo vieron salir del boliche. También habían acordado encontrarse al otro día para ir a su pueblo para celebrar con sus familias el Día del Padre, pero Sergio no apareció.

Era el hijo menor de Asunción y Margarita, ingresante a la carrera de Contador Público que soñaba con recibirse para volver a su pueblo y trabajar con su padre en la chacra que tenían. Afirman que era muy tranquilo y responsable, nunca participó de peleas. Gracias al buen promedio que obtuvo en el colegio secundario pudo acceder a una beca y la Universidad del Comahue lo recibió en el albergue estudiantil. Incluso aprobó los cuatro parciales que llegó a rendir durante los primeros meses del 2003, previo a esa fatídica noche.

Se trata de un caso que aún no tiene condenados, aunque recientemente ya se logró imputador a todos los sospechosos. Para ello fue necesaria una larga lucha de la familia para pedir que intervenga la Justicia Federal y así poder avanzar en la investigación con un cambio de caratula de la causa como "desaparición forzada".

EL ENCARGADO, POLICÍAS Y MILITARES ENTRE LOS 20 IMPUTADOS

Los primeros días de enero y a tres meses de cumplirse 21 años de la desaparición, se conoció el llamado a indagatoria y designación de abogado defensor a Pedro Nardanone y Patricio Sesnich, dueño y encargado del exboliche Las Palmas. Pero también se imputo a todo el personal de seguridad que trabajó la noche de aquel 14 de junio de 2003. La identidad de quienes estaban esa noche en la seguridad fue un misterio hasta que en 2019 se dieron a conocer, y recién a inicios de este 2024 comenzaron a ser citados a declarar.

Las crónicas policiales cuentan que el boliche ubicado sobre la calle Primeros Pobladores al 2000, era propiedad de Nardadone y tenía como encargado a su yerno De acuerdo con los documentos de la causa, la noche en que Sergio desapareció, además del encargado, estaban presentes como personal de seguridad : militares, militares retirados, policías de Neuquén y un empleado de la Municipalidad; todos figuraban en los registros como seguridad. Y se suman ocho personas más. Para la Justicia Federal, las 20 personas tuvieron implicación en la desaparición forzosa de Ávalos.

Uno de los abogados de la familia Ávalos, Sergio Heredia destacó un detalle clave que genera interrogantes: los miembros del Ejército no están autorizados por ley a hacer tareas de seguridad en un boliche, solo pueden los militares retirados.

LA HIPÓTESIS DEL ASESINATO A GOLPES

El joven tenía movilidad reducida en su brazo izquierdo debido a una herida sufrida cuando era niño al caer de un árbol. Según se relató, al querer retirarse del boliche cerca de las 7 de la mañana, golpeó sin querer con su brazo izquierdo el recipiente donde la seguridad del boliche recolectaba los tickets de los vasos. Al no depositar ese papel, debía pagar el costo del vaso, dinero que se distribuía entre el personal de seguridad como una especie de propina. Se cree que Sergio fue violentamente arrastrado por hacia la enfermería del boliche, donde habría sido asesinado a golpes y luego desaparecido; así lo indican las investigaciones.

Según se conoció, Sesnich, el encargado del lugar, vigilaba todos los movimientos a través de 40 cámaras de seguridad, pero llamativamente, todas dejaron de funcionar en el momento de la desaparición de Sergio. Los testigos afirman haber visto al personal de seguridad golpeando brutalmente en el baño a una persona de características similares, y todo concuerda con el horario en que fue visto por última vez.

Asimismo, el abogado querellante declaró durante la investigación que una persona asegura haber sido sido llevado a la "famosa salita de enfermería" del boliche un día después de la desaparición de Ávalos. Dijo que lo vio esposado y golpeado. También hallaron la campera del joven.

Lo cierto es que a lo largo de estos 20 años la investigación ha tenido sus controversias, y el cuerpo de Sergio nunca más apareció. Tras una larga batalla, en el 2014, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el crimen de Sergio es una Desaparición Forzada de Persona y de Lesa Humanidad, por existir aquiescencia del Estado. En ese momento, previo al cambio de caratula de la causa, surgió una prueba peritaje en un puente porque supuestamente había un pozo donde indicaban que habían tirado el cuerpo de Sergio. Pero los rastrillajes que se hicieron por la zona de Puente 83 y chacras aledañas, fueron negativos.

LAS POLÈMICAS ENTORNO AL EDIFICIO DONDE FUNCIONÓ EL BOLICHE

"Las Palmas" estuvo clausurado algunos años tras la desaparición de Ávalos pero luego siguió funcionando como boliche y por la pandemia cerró. Y esta última semana, el edificio ubicado sobre la calle Primeros Pobladores se vio envuelto otra vez en una polémica tras conocerse la difusión del video en las redes sociales, donde un pastor anunciaba que allí funcionaría un templo cristiano.

Ya en el 2023 un empresario buscó abrirlo nuevamente, aunque finalmente lo clausuraron antes de su apertura, ya que un proyecto de ordenanza prohibía las actividades recreativas, nocturnas y espacios bailables en la zona. "Evidentemente estamos tocando algún interés que todavía no conocemos. Queremos ofrecerle algo a Neuquén que actualmente no tiene", había indicado el empresario Nicolás Vaamonde en ese momento.

El boliche iba a abrirse nuevamente mientras la familia de Sergio aún reclama justicia, por lo que manifestaron su rechazo. "Es como decir que la situación pasó en otro lado, como si se abriese la ESMA", dijo en aquella oportunidad el abogado de la familia, Sergio Heredia.

Por su parte, la hermana del estudiante indicó que "Revivir lo que le pasó a mi hermano es de todos los días, sin tener en cuenta el lugar donde desapareció". Y en los primeros días de marzo de este año, tras la publicación de los videos sobre la apertura del templo cristiano en el lugar, la Municipalidad inspeccionó las instalaciones y señalaron que se constató la falta de permisos de edificación, de planos y permisos de demolición. El espacio físico en el que funcionaría el nuevo auditorio cristiano, no es el mismo donde se construyó "Sens", el boliche que fue clausurado antes de su apertura en el 2023.

El plano municipal explica que, Las Palmas, funcionó en tres lotes de la misma fracción de tierra. En el lote 1 se construyó el boliche Sens, en el lote 2 se instalará la iglesia y el lote 3 donde funcionaba un espacio abierto del boliche vinculado a la desaparición de Ávalos, sigue sin uso.

Ante la ausencia de personas en el lugar, los inspectores notificaron la suspensión de toda actividad constructiva que se estuviera realizando, hasta tanto se realice la presentación de planos, como así también hasta obtener el permiso de construcción. Por su parte, el pastor Gustavo Salinas del auditorio Alta Gracia Neuquén habló con ADNSUR y contó que el lugar estuvo habilitado como boliche hasta hace unos años atrás y que los planes están a cargo del único dueño, de quien esta a nombre de la escritura.

"No lo compramos, no lo alquilamos, se nos cedió en préstamo por parte del dueño, quien está viniendo a nuestra iglesia. Tenemos en comodato el uso libre del lote que está al lado del galpón del boliche en la esquina. Mucho se ha dicho que es en el lugar de boliche, pero es un lugar que estaba en desuso. No se están haciendo obra, solo terminamos de demoler unas paredes que le faltaban partes, eran divisorias casi decorativas de lo que era el boliche. Y de ese lugar están los planos en la municipalidad, no entiendo cuál es a razón pero no voy a dar mucha importancia al apercibimiento porque es infundada", dijo.

UN ENCUENTRO DESGARRADOR: “¿QUÈ HICISTE CON EL CUERPO DE MI HIJO”

Mercedes, la hermana de Sergio, recordó que "Pasaron 20 años y no sabemos nada de mi hermano. Por 10 años, la Justicia neuquina no investigó nada. Los avances de la causa los vimos con la Justicia Federal”. También resaltó la importancia de “lograr las imputaciones y llevar a juicio a las personas responsables”.

Por su parte, el periodista Guillermo Elia, en una nota publicada en LMN el 3 de marzo, en el marco de las imputaciones que lleva adelante la Justicia Federal en la causa Ávalos, el jueves fue indagado Patricio Sesnich, encargado del boliche Las Palmas y principal sospechoso de la desaparición forzada de Ávalos, contó detalles del primer encuentro cara a cara del acusado con Asunción, el papá del joven desaparecido.

Tiene 90 años, y hace pocos días, al ingresar al juzgado se sentó sin darse cuenta, al lado de Sesnich. “Le vi las zapatillas, el pantalón y cuando miro bien me doy cuenta de que era él”, cuenta Elia en su crónica. En el momento que lo tuvo de frente en la calle se quedó sin palabras, pero con todo el dolor que lleva le preguntó "¿Qué hiciste con el cuerpo de mi hijo?", y aseguró que Sesnich respondió "No puedo hablar, están mis abogados". Según contó, esto enfureció a Ávalos: "Ahora sos un infeliz porque tenés un abogado y no podés hablar, pero bien que tuviste el coraje de matar a Sergio y hacerlo desaparecer. Ahora te cagas todo y te amparas en tus abogados"

"Asunción estaba blanco, tembloroso y sus ojos furiosos en cuestiones de segundos brillaron sumidos en una tristeza infinita. Y escucharlo a don Ávalos pedir disculpas por su reacción ante Sesnich es desgarrador", afirmó el periodista.

Por ahora, la familia de Sergio debe esperar que continúen las indgatadorias a los 20 imputados, y no pierden la esperanza de poder, después de más de dos décadas, por fin lograr la justicia y ver tras la cárcel a los culpables por la muerte y desaparición de Sergio, el joven de 18 que llegó con su mochila cargada de sueños desde su pueblo y que en una noche se vieron destruidos.