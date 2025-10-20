Un grave caso de corrupción sacude a la Gendarmería Nacional en Córdoba, donde 23 agentes fueron detenidos, algunos con prisión domiciliaria, acusados de integrar una red que cobraba coimas a camioneros para permitirles circular sin sanciones por las rutas provinciales.

La investigación judicial, iniciada en febrero bajo la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, comenzó a raíz de la denuncia de un chofer afectado.

ESCÁNDALO EN GENDARMERÍA: 23 DETENIDOS POR PRESUNTAS COIMAS

El ilícito fue descubierto inicialmente en el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta 8, aunque la trama de coimas se fue extendiendo a otras localidades de Córdoba y hasta a provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta.

Según los investigadores, los gendarmes detenían a los camioneros bajo la excusa de supuestas irregularidades en su documentación y les exigían pagos que oscilaban entre 50.000 y 600.000 pesos para dejarlos continuar el viaje sin aplicar multas ni sanciones.

El dinero se entregaba tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros, que funcionarían como testaferros de la organización. La estructura interna de este circuito delictivo manejaba la recaudación y distribuía los turnos de los agentes implicados para evitar detecciones, detalló La Voz del Interior.

En un operativo coordinado, se realizaron 20 allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y puntos estratégicos en Córdoba y otras provincias. Inicialmente, el juez federal Carlos Ochoa ordenó la detención de 14 gendarmes, cifra que luego creció a 23 tras nuevas denuncias. Entre los detenidos está la jefa de seccional, Analía Galian. De estos, 13 cumplen prisión en la cárcel de Bouwer y el resto permanece con arresto domiciliario o separado preventivamente de sus cargos.

La causa tiene imputaciones graves que incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad, delitos que podrían conllevar severas penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La investigación reveló la existencia de un presunto intermediario apodado “El Sanjuanino”, quien habría administrado parte de los pagos a través de transferencias, operando como vínculo entre los camioneros y los gendarmes.

Las pruebas clave del expediente están basadas en registros bancarios, conversaciones telefónicas intervenidas y declaraciones de los propios camioneros, quienes admitieron haber pagado sobornos para evitar multas y retenciones. Fuentes judiciales no descartan que el caso llegue a implicar a mandos superiores dentro de la fuerza, ya que señalan que la red de cobro ilegal funcionó de forma sistemática entre mediados de 2024 y septiembre de 2025.

El expediente permanece bajo secreto de sumario y se esperan nuevas imputaciones en las próximas semanas. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad analiza posibles cambios de fondo en la estructura de Gendarmería y evalúa el pase a disponibilidad de los agentes involucrados.

Las penas podrían ir de 6 a 10 años de prisión. Además, no se descartan nuevas imputaciones, ya que siguen llegando denuncias de camioneros que aseguran haber sido extorsionados.

Este escándalo representa uno de los casos más severos de corrupción detectados en los últimos años dentro de la Gendarmería Nacional y vuelve a poner en el centro del debate público la necesidad de reforzar los controles de transparencia en los operativos viales federales, ámbito donde las denuncias por sobornos y malas prácticas se han repetido históricamente, pero rara vez alcanzan este nivel judicial.