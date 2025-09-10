La Policía de Santa Cruz realizó un operativo clave contra robos con dieciséis allanamientos simultáneos que derivaron en incautaciones importantes y medidas cautelares para cinco personas.

Este pasado martes, la División de Investigaciones de El Calafate llevó adelante un operativo policial vinculado a una causa judicial por varios hechos de robo ocurridos en la ciudad. Tras semanas de pesquisas que incluyeron entrevistas, análisis de videos de seguridad y otras pruebas, la Justicia autorizó la realización de ocho allanamientos simultáneos en distintas viviendas.

Los procedimientos se efectuaron en los barrios Linda Vista, Plumas Verdes, Cerro Calafate, Evita, Lago Argentino y 90 Viviendas, con el despliegue de personal especializado que cumplió con todas las formalidades legales, asegurando el correcto desarrollo de la acción.

IMPACTANTE DESCUBRIMIENTO EN EL CALAFATE

Los allanamientos arrojaron resultados positivos para las autoridades. Entre los objetos secuestrados se encuentran varios teléfonos celulares, prendas de vestir presuntamente vinculadas a los delitos investigados y un cuchillo. Además, se hallaron y levantaron más de 880 vainas servidas de distintos calibres, lo que será clave para los análisis balísticos posteriores.

Todo el material permanece bajo custodia y fue puesto a disposición del Juzgado interviniente, a fin de seguir con las pericias correspondientes que permitan esclarecer el nexo con los delitos denunciados, señaló Diario Nuevo Día.

Como consecuencia directa del operativo, cinco personas debieron fijar domicilio a disposición de la justicia, es decir, deberán permanecer localizables para seguir el proceso judicial sin prisión preventiva. Además, uno de los involucrados fue imputado por el delito de amenazas calificadas, ampliando la investigación más allá de los robos inicialmente denunciados.

En la realización del operativo participaron de manera coordinada la Comisaría Primera de Lago Argentino, la Comisaría Segunda de El Calafate y el Comando de Patrullas Zona Suroeste. Esta articulación entre diferentes divisiones policiales facilitó la ejecución eficaz y segura de las acciones, reduciendo riesgos para el personal y la comunidad.

ALLANAMIENTOS Y SECUESTROS EN RÍO TURBIO

Un operativo policial de gran envergadura se llevó a cabo entre el 8 y 9 de septiembre en Río Turbio y el paraje Julia Dufour, en el marco de una investigación judicial por amenazas calificadas y presunta infracción a la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local, y ejecutados por la División Comisaría Yacimiento Río Turbio con el respaldo de la División Fuerzas Especiales Zona Sur y la División de Investigaciones Cuenca Carbonífera. Durante los allanamientos, que sumaron ocho en diferentes domicilios, se realizaron requisas personales y vehiculares específicas.

El operativo arrojó resultados positivos con el secuestro de una cantidad significativa de armas de fuego de diversos calibres, armas blancas, municiones, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Además, se incautaron sustancias vegetales que dieron positivo en los test de campo para Cannabis Sativa. Este material fue puesto bajo custodia judicial para su posterior análisis.

Uno de los investigados fue sometido a una orden de la Justicia Federal que le impuso la obligación de fijar domicilio, debido al hallazgo de drogas en su poder. Los otros implicados en la causa principal también quedaron sujetos a la instrucción judicial con la misma medida de fijar domicilio.