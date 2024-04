Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en la localidad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. En marzo pasado, el Tribunal de Casación confirmó las penas para los 8 imputados: cinco de ellos recibieron prisión perpetua y los restantes tres una condena de 15 años.

Matias Benicelli fue condenado a prisión perpetua, sin embargo para su padre se trata de una injusticia.“ Yo quiero justicia, pero por mi hijo. Si tiene que pagar, que pague, pero por lo que hizo. La madre de Fernando dijo que paguen los que fueron. Sé que mi hijo no fue”, lanzó Eduardo Benicelli.

“No se puede volver el tiempo atrás, pero me encantaría, me encantaría que esa familia (los papás de la víctima) pudiera conocer a Matías antes de esto”, afirmó en diálogo con Telenoche. Y contó que "Era un chico que estudiaba la mañana, salía del colegio e iba a trabajar conmigo al taller. Jugaba mucho al fútbol. Le chocó que le pusieran el apodo de ‘rugbier’ cuando nunca había jugado”.

Cinco empleados condenados por estafa millonaria a clínica neuquina: uno irá a prisión

“Me gustaría que se haga justicia. Esto que se hizo, mandar un chico de 20 años a que nunca más salga de la cárcel, no es justicia”, dijo.

En este marco, el padre del joven reiteró estar convencido de que su hijo no mató a Fernando: “Estoy seguro de que no es un asesino”. Y aclaró: “Es lo primero que me dijo la primera vez que lo vi en prisión. Y le creo. Yo hablo de Matías, nada más”.

“Verlo detrás de una reja fue horrible. Nunca pensé vivir algo así, pasar por una situación como esta”, agregó en otro tramo de la entrevista, según publica Infobae.

Encontraron a dos adolescentes muertos en "estado esquelético": los habría matado su mamá

En cuanto a quienes serían los responsables del homicidio del joven, Eduardo aseguró: “No sé quién fue y quién no (los autores del crimen). Sé que mi hijo no. Quiero que se haga justicia. Que mi hijo, si tiene que pagar algo, pague por lo que hizo, pero no por lo que no hizo”.

" Él está seguro de que no lo mató. Más allá de que esté condenado, la Justicia puede decir una cosa, pero los hechos dicen otra. Yo veo los videos (del hecho) y en ningún lado veo que él esté pegando, está lejos del chico fallecido”, sostuvo.