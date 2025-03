"Yo no soy una víctima, pero...": el hijo denunciado por su mamá rompió el silencio tras una presunta estafa

Isabel "Pocha" Flores, de 85 años y vecina de Caleta Olivia, denunció días atrás a su hijo, José Avellaneda, exempleado municipal y excandidato a concejal, por haberla engañado y vendido su casa sin su consentimiento.

“Me hizo firmar un papel, pero nunca me quiso mostrar lo que decía”, relató en diálogo con Canal 2, donde se manifestó sumamente preocupada ya que había recibido una notificación intimándola a desalojar la propiedad.

La maniobra para hacer firmar a la mujer - según planteó Daniel, otro hijo de la mujer - habría sido la necesidad de acceder a un supuesto plazo fijo que tenía su esposo, padre del imputado, fallecido en 2022.

Pero la acusación fue aún más allá; Pocha denunció a su hijo José: “Me cobraba el sueldo, manipulaba todo; a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer y comprar los remedios; yo no quiero verlo más; está muerto para mí”.

LA VERSIÓN DE JOSÉ AVELLANEDA

Tras la grave acusación por parte de su hermano y su madre, José Avellaneda, decidió romper el silencio y dar a conocer su versión de los hechos a través de un video.

"Yo no soy una víctima ni el Papa Francisco, pero tampoco soy una mierda", afirmó mirando a la cámara directamente. Y a continuación, procedió a aclarar que nunca estuvo prófugo y apuntó contra el abogado y juez de faltas municipal, Daniel Aybar, a quien acusó de haberse "hecho un picnic" con su caso.

El exempleado municipal aclaró su madre no perderá su hogar y que "nunca estuvo eso en discusión". Y manifestó su disposición a presentarse ante la justicia.

Finalmente, reconoció conflictos personales con su hermano y admitió que no tuvo "la adultez para zanjar diferencias". Y aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a su madre por la exposición pública del caso y también envió un mensaje a su hermano: "Ojalá pueda volver a hablar con vos, Daniel, y si no es así, será Dios quien lo decida".

