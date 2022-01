En las últimas horas las imágenes de la cámara de seguridad del Instituto Penitenciario de Chubut que muestran a la jueza penal de comodoro Rivadavia, Mariel Suarez, "besándose" con Cristian "Mai" Bustos se viralizaron y encendieron una polémica nacional. La magistrada negó que se tratara de un beso y que existiera cualquier tipo de relación íntima o sentimental, y explicó que se trata de un vínculo laboral ya que escribirá un libro sobre su historia, que titulará "Los Cuatro de Corcovado".

Suarez formó parte del Tribunal que en diciembre pasado condenó a Bustos a cadena perpetua por el homicidio del policía Tito Roberts. Explicó que votó en disidencia porque hay "detalles" en la causa que llamaron su atención.

"Hay una limpieza de la escena del crimen por parte del personal policial", cuestionó, recordando que esa fatídica tarde en Corcovado "había 13 policías que dispararon y se encontró sólo un casquillo de una 9 mm y otro proyectil q supuestamente se había caído de una recámara". En ese enfrentamiento, entre los policías y los cuatro hermanos Bustos, murió Roberts y uno de los hermanos, mientras que el menor de ellos y otro policía resultaron con graves heridas.

"Yo no dije que era inocente, yo lo condené y le dicte la prisión preventiva, lo condené pero a una pena menor, no dije que era inocente", enfatizó Suarez en diálogo con Crónica TV, indicando que por las irregularidades de la causa en su sentencia explicó "lo declaré culpable de un delito menor, yo no lo condené a perpetua, sino a 8 años de prisión". Asimismo, mencionó que se refiere a la causa por el homicidio del policía, y no a la condena anterior por el homicidio de su hijo, ya que no participó en esta última.

Justamente, en la redacción de su fallo menciona no sólo estas irregularidades sino la represión policial posterior que sufrió el pueblo, y considera que por esto "me tiré en contra a la Policía de la provincia", y que por eso viralizaron el video.

Mencionó que esos "detalles" en la causa fue lo que hizo que se interesara en su historia lo suficiente como para comenzar a escribirla, y que por eso mantuvo esa reunión, que -según indicó- se extendió por 4 horas.

EL HISTORIAL DE MAI BUSTOS

Cristian "Mai" Bustos fue condenado a prisión perpetua en 2007 por el homicidio de su hijo Eric, de 9 meses de edad, al que le quebró la columna vertebral a golpes mientras estaba bajo su cuidado. Bustos se fugó de la comisaría de Corcovado, donde cumplía prisión preventiva (presumen que a Chile) y recién fue hallado en 2009, en la casa de sus padres.

Pero lo que debía ser un simple operativo terminó de la manera más trágica. "Mai" salió rodeado por sus hermanos, todos armados, a "dialogar", y se negaba a entregarse. Hubo una balacera (los Bustos dicen que la inició la policía, quienes mataron a uno de los hermanos). Como resultado del enfrentamiento muere el policía Roberts (ejecutado de un tiro en la cabeza por Mai Bustos), y muere Wilson Bustos, y resultan con graves heridas el policía Cañumir y las del menor de los hermanos Bustos. Mai se fuga a Chile

Por ese enfrentamiento, dos de los hermanos fueron llevados a juicio y condenados en 2010. Bustos permaneció prófugo por años en Chile. Fue detenido en el 2015 tras resistirse, nuevamente con arma de fuego, disparar contra la fuerza pública y herir a un carabinero, hecho por el que fue condenado a 4 años de cárcel. Tras cumplir esta pena fue extraditado a Argentina para ser juzgado por el homicidio del policía Roberts.

Llegó a Chubut en octubre de 2019. El 22 de diciembre de 2021 fue condenado a condenado a prisión perpetua por el homicidio de Tito Roberts. El Tribunal estaba conformado por las juezas María Laura Martini, Mariel Suárez y Ximena Miranda Nastovich. En la sentencia se indica que el condenado sabía manejar armas de caza y “salió a cazar a Roberts”. El Tribunal lo había encontrado culpable por homicidio agravado por haber sido cometido para Procurar su Impunidad en concurso ideal con Lesiones Graves Calificadas por haber sido cometidas para Procurar su Impunidad en ambos supuestos, Agravados por el uso de Armas de Fuego.

Luego fue trasladado al Instituto Penitenciario Provincial, donde se registró el video del con la jueza Mariel Suárez que se viralizó.