En un hecho estremecedor que ha sacudido a la comunidad de San Vicente, Misiones, las fuerzas de seguridad de Argentina y Brasil siguen una búsqueda sin descanso de Marcelo Da Rosa, de 52 años, quien está acusado de asesinar a tiros a su exesposa, Marisa Cuña, de 47 años.

LA CRUDA CONFESIÓN DEL FEMICIDA A SU HIJO

La tragedia salió a la luz cuando Rafaela, hermana de Marisa, dio a conocer una desgarradora confesión que involucró directamente al hijo mayor de la pareja. Según relató, el adolescente fue quien encontró el cuerpo de su madre dentro de una bolsa negra, tras subir al tercer piso de la vivienda familiar.

La escena impactante lo llevó a pedir ayuda a su padre, Marcelo Da Rosa, quien con una frialdad perturbadora reconoció ser el autor del asesinato: “Es tu mamá. Yo la maté, le di dos tiros”, le dijo, revelando la crueldad del acto.

Marisa y Marcelo ya estaban separados hace tiempo y habían finalizado la división de bienes. La víctima tenía planes cotidianos: se disponía a llevar a uno de sus hijos al colegio y después acudir al gimnasio, actividades que nunca pudo realizar.

Rafaela explicó que la familia había insistido en que Marisa presentara denuncias formales, alertando que Marcelo la amenazaba cada vez que intentaba separarse definitivamente, un claro indicio de la violencia que sufría.

EL HOMBRE ES BUSCADO INTENSAMENTE EN BRASIL

Hasta la tarde del jueves, Marcelo Da Rosa continuaba prófugo. Se logró determinar que había cargado combustible a las 14:40 en una estación de servicio de salida hacia El Soberbio y luego continuó por la ruta provincial 13. Desde ese momento, no se tienen certezas sobre su paradero, pero se presume que pudo haber cruzado a Brasil, donde las autoridades ya colaboran activamente para su búsqueda.

A pesar de esta sospecha, los familiares de Marcelo que viven en Teniente Portela negaron tener contacto con él y afirmaron no haberlo visto desde el hecho. Además, expresaron su cariño por Marisa y la voluntad de colaborar con las investigaciones. En respuesta, las fuerzas de seguridad brasileñas comenzaron operativos minuciosos, que incluyen rastrillajes en áreas de difícil acceso, controles en caminos vecinales y vigilancia permanente en pasos ribereños que conectan Argentina con Brasil en la zona de Misiones.

Además de los operativos terrestres, se emplean drones para ampliar el rastreo, lo que facilita el alcance en zonas boscosas y poco transitadas donde el acusado podría intentar esconderse. La avanzada tecnológica acompaña así a los esfuerzos humanos en la búsqueda, detalló Misiones Online.

En el domicilio de Marisa, los peritos realizaron una revisión exhaustiva y encontraron evidencias clave para la causa: el cuerpo presentaba heridas compatibles con disparos de arma de fuego, y se secuestraron vainas servidas junto a otros elementos que serán analizados para esclarecer todo lo ocurrido. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, bajo la tutela del juez Gerardo Casco.

La conmoción causada por este femicidio se extiende no solo por lo violento del acto, sino también porque la violencia doméstica y las amenazas previas no lograron ser detenidas a tiempo.