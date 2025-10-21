Desde el sábado 11 de octubre, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) permanecen desaparecidos en una extensa zona que comprende el Cañadón Visser y Rocas Coloradas, sobre la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones. Esta desaparición se convirtió en una de las más complejas y prolongadas de la provincia en los últimos años.

Este martes, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindó las últimas novedades y el panorama de las tareas de localización. “Ya estamos en el campo iniciando el rastrillaje que a partir de ahora será por cuadrículas”, explicó, y recordó que el viaje hasta el lugar de búsqueda demanda una hora y media desde Comodoro Rivadavia.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Sobre el desempeño de los canes en la búsqueda, el ministro señaló que “no dieron el resultado que esperábamos. Esto es absolutamente lógico porque las partículas odoríficas no han tolerado el viento ni la lluvia. El viento acá fue intenso desde el mismo sábado que se perdieron. Así que estamos empezando por cuadrículas”, señaló en diálogo con Jornada Radio.

Iturrioz también describió las condiciones climáticas como el principal enemigo en las últimas horas: “El sábado hubo viento intenso y el domingo llovió. Esto realmente nos jugó en contra porque borra cualquier tipo de huellas. Hubo viento el sábado y domingo de más de 100 kilómetros y el domingo se sumó la lluvia”.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

EL HALLAZGO DE LA CAMIONETA Y UNA BÚSQUEDA MUY COMPLICADA

Respecto a las certezas disponibles, el ministro afirmó: “La única precisión objetiva es que han desaparecido, que no hay huellas y no las encontramos. Tenemos todas las hipótesis abiertas. Hay causas en paralelo que la Fiscalía abrió, desde una desaparición simple hasta un potencial homicidio”.

Sobre el vehículo de la pareja, Iturrioz detalló que “estaba cerrada, que no había sido violentada. Había muchas pertenencias personales, incluso dinero”. Y añadió: “Fuimos nosotros los que tuvimos que romper uno de los cristales de una puerta para obtener pertenencias para que trabajen los canes”.

El ministro aclaró que la camioneta no ha sido retirada del lugar debido a la dificultad que implica movilizarla por el estado del terreno y las huellas. A su vez interpretó que la pareja salió rápidamente de la camioneta sin llevar mucho ya que “había de todo en su interior, estaban preparados para pasar un día de campo”.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

“Tenían la conservadora, armas, tenían de todo. Deben haber llevado lo justo, eran personas de avanzada edad. Yo calculo que ellos salieron livianos”, explicó Iturrioz.

EL RECURSO DEL AGUA, LA ÚLTIMA GOTA DE ESPERANZA

Sobre la esperanza para la pareja desaparecida, el ministro destacó: “La única esperanza que tenemos es que haya algún lugar que tenga agua dulce, que hayan tenido algún alimento porque de hecho lo llevaban”. Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

"Acá hay varias vertientes, parece una zona inhóspita muy seca, pero hay varias vertientes de agua dulce. Ya son muchos días que lleva la desaparición sin agua”.

El funcionario describió cómo cree que llegaron al lugar, detallando que “se trata de una huella que se desprende de la Ruta 1 por un cañadón, donde va un pequeño curso de agua y que es muy engañoso porque parece seco por la superficie, pero por debajo es todo greda”.

“El que ha andado en estos terrenos sabe que una vez que el vehículo rompe la primera capa, se queda pegado irremediablemente abajo”, agregó.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

Para finalizar, Iturrioz admitió la complejidad del caso y subrayó la cautela en la comunicación oficial: “Por ello somos cautos con la información y entendemos el estado de desesperación y angustia que viven los familiares por estas horas”.

El operativo de rastrillaje cuenta con aproximadamente 60 efectivos policiales distribuidos en tres grupos con canes especializados. Se trabaja desde la ubicación del vehículo hacia la zona costera, hasta donde el terreno ha impuesto un límite para continuar, sin resultados positivos hasta el momento. Además, se cuenta con el apoyo de drones y equipos técnicos para mejorar la cobertura del terreno.