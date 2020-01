COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ramón Esteban Vásquez está desaparecido desde el sábado 25 de enero cuando la embarcación en la que pescaba junto a familiares sufrió un accidente en el Río Aysén (Chile) y todos cayeron al agua. Sólo él no pudo ser recatado, y pese al intenso trabajo de búsqueda aún no han tenido novedades.

Juan Manuel Vásquez, su hermano recordó que el accidente ocurrió cuando estaba pescando y debido a las condiciones climáticas, y el sobrepeso que tenía la embarcación, impactaron contra una ola y cayeron al agua. “Estamos en la zona de búsqueda, ya no hay esperanza que se pueda encontrar, ya perdí toda esperanza. Están rastreando el cuerpo con lancha, pero es muy duro, estamos algunos hermanos acá, la hija de Esteban está acá con nosotros, esperando poder encontrarlo y tener su cuerpo“, manifestó.

Juan aseguró que su hermano es una persona muy querida en el barrio Abel Amaya. “Con mucho dolor, ya me despedí de él cuando vi este panorama pero me gustaría encontrarlo y llevarlo a Comodoro con los amigos, conocidos”, dijo al señalar que trabajaba en Relojería Suiza. “Él empezó de aprendiz cuando estaba estudiando a los 14 años, yo soy relojero, toda una vida juntos no solo por ser hermanos, amistad, trabajo”.

Asimismo, contó que Esteban iba ocasionalmente a Chile en el verano ya que le gustaba la pesca, acampar, salir a algún río, tal como lo hizo el día del accidente. Y brindó detalles: “Estaban regresando a lugar, a 400 metros, vino una ola de atrás y la clavó de punta a la lancha, quedaron aferrados a los elementos que se desprendieron de la lancha y otra que estaba a 300- 400 metros ayudó, subieron a 3 de ellos y mientras subían a los otros chicos él decía estoy bien y cuando se dieron vuelta ya no estaba", dijo a Radio Del Mar.

La búsqueda por parte de las autoridades continuará al menos hasta el fin de semana, pero se espera conocer si extenderán los plazos. En las últimas horas carabineros, Bomberos, voluntarios y distintos organismos de emergencia de Chile buscan intensamente al comodorense desaparecido y en esta cuarta jornada de trabajo, se incorporó un helicóptero institucional de la Sección Aérea de Carabineros.