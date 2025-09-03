Un nuevo femicidio conmocionó a la provincia de Mendoza este pasado martes por la tarde. Sandra Norma Sánchez, una mujer de 57 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Enzo Manuel Valdovino, en medio de una violenta discusión relacionada con la división de muebles tras la separación de la pareja.

El trágico hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Rópolo al 6.500, cuando Valdovino llegó con la supuesta intención de retirar pertenencias. Sin embargo, la situación se descontroló rápidamente y terminó con un ataque brutal. Según los vecinos presentes, la víctima recibió un puntazo en la axila izquierda que le provocó una hemorragia grave.

Los gritos desesperados de Sandra llamaron la atención de quienes vivían cerca, y varios vecinos intentaron socorrerla. "Perdía mucha sangre, por la axila y la boca", dijeron testigos, quienes realizaron maniobras de reanimación mientras aguardaban la ambulancia, que demoró más de media hora en arribar, detalló Diario El Sol.

Pese a los esfuerzos, la mujer falleció en el lugar, ante la tristeza y el shock de sus familiares, quienes llegaron rápidamente al lugar. La hija de Sandra estaba presente y presenció el fatal desenlace.

LA CRUDA CONFESIÓN DEL FEMICIDA A SUS VECINOS

Enzo Manuel Valdovino no intentó huir tras el ataque. Por el contrario, permaneció casi inmóvil a pocos metros de la escena del crimen. En un momento, se dirigió a los vecinos con frialdad: "Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé". La tensión aumentó cuando un grupo de vecinos intentó lincharlo, por lo que fue rescatado por la policía.

La fiscal Claudia Alejandra Ríos activó el protocolo de femicidio. Valdovino fue detenido y permanece a disposición judicial. En las próximas horas será formalmente imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género, delito que en Argentina prevé la prisión perpetua como pena única.

OCTAVO FEMICIDIO EN MENDOZA EN LO QUE VA DEL 2025

A sólo unos pocos días de la trágica muerte de Rocío Maricel Collado, en San Rafael —por la que fue imputado Yamil Yunes, quien fuera su pareja—, Mendoza volvió a ser escenario de otro crimen de características similares. En esta ocasión fue Sandra Norma Sánchez quien fuera víctima de —presuntamente— su expareja, Enzo Valdovino.

La muerte de Sandra eleva a ocho el número de femicidios registrados en Mendoza durante 2025, superando los cinco casos de todo el año anterior, 2024. Las víctimas previas han sido: Antonia Falcón (60, Guaymallén), Alejandra Cuevas (48, Las Heras), Eliana Valeria Speziale (45, Junín), Verónica Magallanes (49, Ciudad), Carla Janet Del Souc (27, Rivadavia), Flora Inés Moyano (61, Las Heras) y Rocío Maricel Collado (30, San Rafael).