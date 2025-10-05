“Vuela alto, compañera”: el sentido mensaje a la docente que murió en un choque frontal en Ruta 3

Un violento choque frontal entre un camión y un automóvil terminó con la vida de una mujer de 50 años en la ruta nacional N° 3. El hecho ocurrió este domingo en Caleta Olivia, a unos 500 metros al norte del obrador paralizado de la doble vía. El siniestro también dejó gravemente herida a una suboficial de la Policía de Santa Cruz.

Según se pudo saber, el accidente fue protagonizado por un camión Renault con semirremolque de la empresa Transporte Don Néstor, que circulaba en dirección sur, y un Renault Mégane gris que se desplazaba en sentido contrario, ocupado por dos mujeres residentes en Caleta Olivia.

La víctima iba a bordo del Renault Mégane y falleció de manera instantánea tras el impacto. Su acompañante, una suboficial que presta servicio en la Comisaría Tercera de Caleta, sufrió lesiones de consideración y se encuentra internada en el Hospital Zonal de la ciudad. Su estado de salud fue reservado por las autoridades.

El conductor del vehículo pesado, cuya identidad no fue revelada, no sufrió lesiones. Personal de la División Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes en el lugar para establecer las causas precisas del trágico hecho.

Las evidencias en la escena fueron elocuentes. El camión dejó marcada una extensa huella de frenada en el pavimento que cruzaba hacia el carril contrario. Luego del impacto, el pesado rodado sobrepasó la banquina de la costa, quedando en posición de tijera.

El automóvil Renault Mégane, que posteriormente fue trasladado a la Comisaría Cuarta, quedó destrozado. Recibió el impacto en su frente y lateral izquierdo. Numerosos restos del vehículo quedaron esparcidos en el carril y la banquina derecha, correspondiente a la mano en la que circulaba.

La conductora del automóvil fue identificada como Hilda Graciela Vega, una docente de 50 años de Caleta Olivia, que falleció de manera instantánea tras el impacto.

La mujer dictaba clases en el denominado “Galpón de Lapeirade”. Ante la triste noticia, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado de condolencias.

“Con infinita tristeza debemos compartir el lamentable fallecimiento de la compañera Hilda. Ya no sonarán sus pasos en las aulas y pasillos, ni escucharemos su voz resonando en nuestros oídos, pero nada impedirá el recuerdo de su compromiso, su capacidad organizativa, su solidaridad, su mano extendida conteniendo en momentos difíciles a quien lo necesitara", indicaron desde el gremio.

Y finalizaron con un sentido mensaje: "Nos deja una gran compañera y en nuestra memoria quedan grabados los momentos compartidos, su calidez y su sonrisa. Acompañamos a su familia y a sus afectos en este dolor eterno por su joven e imprevista partida. Vuela alto, compañera, con la tranquilidad de haber honrado la vida”.

