Una mujer de 63 años desató el miedo en Alejandro Korn, barrio del partido bonaerense de San Vicente, cuando comenzó a amenazar a los vecinos con una pistola y a gritar que iba a “vaciar el cargador”.

Este alarmante episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Entre Ríos y Báez, y generó una rápida intervención del Comando de Patrullas de San Vicente tras múltiples llamados al 911.

LA “ABUELA PISTOLERA” TERMINÓ DETENIDA POR AMENAZAR A SUS VECINOS

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer portando una pistola Beretta PX4 Storm calibre 9 milímetros, un arma cuyo número de serie había sido suprimido para ocultar su origen. Además, la acusada tenía en su poder dos cargadores con quince proyectiles de munición de guerra, lo que incrementó la gravedad de la situación.

Según fuentes judiciales consultadas por el portal local Política del Sur, el arma se encontraba en condiciones óptimas para el disparo, lo que hizo aún más preocupante el episodio para los habitantes del barrio.

Los vecinos, visiblemente afectados, contaron a la policía que la mujer mantenía desde hace años un viejo conflicto barrial con varios residentes del área. Sin embargo, nunca antes se había llegado a este nivel de violencia y de amenaza directa con arma de fuego.

La mujer, que rápidamente fue apodada “la abuela pistolera” por quienes presenciaron la escena, se había mostrado intimidante y violenta, alterando la paz y el normal desenvolvimiento cotidiano en el vecindario.

Tras la detención, la mujer fue trasladada a la comisaría local y quedó imputada por “portación ilegal de arma y munición de guerra”. A pesar de la gravedad del caso y de las evidencias, después de varias horas retenida la mujer recuperó la libertad y regresó a su domicilio, una situación que ha generado inquietud y temor en el barrio.

Tras el hecho, los vecinos de Alejandro Korn no ocultaron su preocupación. En este sentido, describieron a la acusada como “una mujer de armas tomar” y temen que pueda protagonizar un nuevo capítulo de violencia que cumpla su amenaza expresada con tanta contundencia.

LA PISTOLA QUE PORTABA LA MUJER QUE AMENAZÓ A SUS VECINOS

La pistola Beretta PX4 Storm calibre 9 milímetros es un arma semiautomática reconocida por su diseño avanzado y alta funcionalidad. Utiliza un sistema de cierre con bloqueo de la corredera y cañón rotatorio, que permite un retroceso corto y controlado, lo que mejora considerablemente la precisión en disparos sucesivos.

Su estructura modular y ergonómica está fabricada con tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, lo que la hace ligera, resistente a la corrosión y cómoda para el manejo tanto de diestros como de zurdos. Además, posee una construcción moderna con facilidad para la inserción y extracción rápida de la funda, lo que la destaca como un arma eficiente para defensa personal y uso policial.

Entre sus características técnicas, la Beretta PX4 Storm incluye un cargador con capacidad para 15 proyectiles, un dispositivo de seguridad automático que bloquea el mecanismo de disparo para evitar movimientos accidentales, y controles ambidiestros para una mayor versatilidad. También cuenta con un riel Picatinny bajo el cañón para la instalación de accesorios como linternas o punteros láser.