Una dramática situación vivió Andrea, mujer de 39 años, cuando solicitó un auto en una aplicación de viajes para ir a una visita médica en la ciudad de Mar del Plata. El conductor intentó secuestrarla y, gracias a que la auxiliaron, logró escapar. El hombre escapó.

“Yo no me sentía bien, estaba mareada. Pedí un Uber para ir a ver a mi neurocirujano en uno de los consultorios de la calle Jujuy que están enfrente de la Clínica Pueyrredón”, contó la víctima, quien precisó que a una cuadra antes de llegar a la Avenida Colón, el conductor se dio vuelta y le dijo: “¿Ahora sabés a dónde te voy a llevar? Voy a dar la vuelta y no sabés a dónde te voy a llevar”.

La mujer rápidamente intentó bajarse del auto, pese a que iba en movimiento; sin embargo, las puertas estaban trabadas. Por lo que agarró su celular y simuló que lo filmaba, hecho que despertó la ira del conductor, quien frenó bruscamente el vehículo y le gritó: “¿Cómo que me estás filmando? ¡Hija de p...!”.

A una cuadra de los consultorios, el chofer de la Chevrolet Spin se bajó del auto y la sacó a Andrea de los pelos. Tirada sobre el asfalto, la víctima alertó a un grupo de personas que pasaban por allí y les dijo que el conductor había intentado secuestrarla, según publica TN.

Un hombre que viajaba en su camioneta con su esposa y su hijo se bajó y enfrentó al conductor de Uber: “Se empezaron a agarrar a las piñas. Fue ahí que cuando el tipo se subió de vuelta y el señor que me defendía se tiró encima del capot para frenarlo. Estaba sacado”, explicó Andrea.

La situación fue registrada por una persona y fue difundida en la red social X. Allí, se ve como el conductor de la app, en un momento, se sube al auto y escapa a alta velocidad, situación en la que casi atropella a una joven de 21 años a la que sí lastimó en una de sus piernas.

“Yo estoy por cumplir 40 años, tengo una nena de 12, no puede pasar que tengan de chofer a un tipo enfermo. ¿Qué pasaba si me llevaba a un descampado y me cagaba matando? ¿O si soy sumisa? ¿En qué terminaba esto? Quiero que la gente lo sepa porque mañana puede trabajar con Didi u otras aplicaciones”, dijo Andrea.

“Yo no quiero que alguien más pase por estas cosas. No tenemos que vivir esto por ser mujeres. Yo me quiero subir a un auto y saber que voy a llegar a destino. Tenemos que viajar seguros. Uber me llamó y me puso abogados a disposición. No quiero que esté trabajando más, que no lleve más gente”, completó la víctima.

El conductor fue identificado y se le abrió una causa por averiguación de ilícito contra la pasajera y lesiones leves contra el hombre que ayudó a Andrea y con la joven lastimada.