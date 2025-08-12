Durante la noche del pasado lunes 11 y la madrugada de este martes 12 de agosto, Comodoro Rivadavia fue escenario de varias situaciones que pusieron en alerta a las fuerzas policiales, evidenciando distintos desafíos en materia de seguridad pública.

ESTABA BORRACHO, NO QUISO PAGAR EL TAXI Y TERMINÓ DETENIDO

El primer hecho ocurrió el lunes a las 20 horas en la zona norte, cuando un chofer de taxi llegó a la comisaría para denunciar a un pasajero.

El hombre se encontraba dentro del vehículo, un Toyota Etios, y tras negarse al pago de 18.000 pesos, respondió con insultos y amenazas a los efectivos policiales en el momento de su intervención. El pasajero también rehusó proporcionar identificación, lo que complicó aún más la situación.

Ante su evidente estado de intoxicación, se decidió su traslado al Hospital Alvear para una evaluación médica. Sin embargo, mientras esperaba ser atendido en el área de laboratorio, el hombre mostró un comportamiento agresivo, provocando daños considerables al romper un vidrio del gabinete donde se guardaba una manguera contra incendios. Afortunadamente, no se reportaron lesionados.

La actuación se perfeccionó con la intervención del personal de la jurisdicción correspondiente y la posterior comunicación con la Fiscalía, que dictaminó la detención judicial por los daños producidos.

LO SORPRENDIERON CON MUNICIONES EN UNA PLAZA DE COMODORO

Horas más tarde, pasadas las 00:30 y durante patrullajes preventivos realizados en la Plaza Domingo Savio, el personal policial identificó a un joven de 23 años que portaba de manera irregular un cargamento considerable de municiones.

Tras dialogar con los agentes, informó que simplemente las había encontrado en un cesto cercano a un barrio militar próximo. En total, se procedió al secuestro de 148 cartuchos calibre 9 mm y un cartucho calibre 38 CBC. Este hallazgo motivó una investigación para determinar el origen de dichas municiones y si su posesión podría estar relacionada con actividades ilícitas en la zona.

INTENTARON ROBAR UNA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA

Alrededor de la 1 de la madrugada, la policía respondió a un llamado realizado por un empleado de seguridad del Complejo Habitacional Petroleros Jerárquicos, quien alertó sobre un intento de ingreso ilegal a un local comercial dedicado a la venta de indumentaria deportiva en Kilómetro 5.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un individuo intentó forzar la puerta principal del comercio ubicado en Avenida José Ingeniero. Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños visibles en la puerta y tomaron declaración de un testigo presencial, un joven que se encontraba en la parada del colectivo cercana.

Este testigo indicó haber observado un vehículo Chevrolet Astra gris con focos violetas implicado en el hecho, cuyos ocupantes huyeron rápidamente tras percatarse de su presencia. “Vos no viste nada”, le indicaron los ladrones al joven antes de escapar.

Posteriormente, se inició así la colaboración con personal de criminalística para llevar adelante las investigaciones correspondientes, mientras se aguardaba la llegada de la encargada del local para formalizar la denuncia y proceder a inspecciones más exhaustivas.

LOS SORPRENDIERON ROBANDO EN EL BARRIO INDUSTRIAL

Finalmente, en un operativo realizado en el barrio Industrial, la policía detuvo a dos hombres que intentaron huir a pie tras ser sorprendidos transportando una garrafa de gas y una bolsa con diversos objetos sospechosos.

Al registrar los elementos abandonados, se identificó una caja conteniendo "térmicas" junto con ocho cajas de Pasacable, materiales que podrían haber sido sustraídos o estar relacionados con actos ilícitos.

En la inspección del perímetro, se constató que el alambrado de una empresa cercana presentaba daños evidentes, y dentro del predio se observaron varias garrafas sujetas con cadenas, una de ellas también dañada, lo que reforzaba la hipótesis de un posible hurto o vandalismo.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Penal, en espera de la realización de la audiencia de control de detención para definir su situación jurídica.