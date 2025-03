A poco de iniciarse, la investigación por el crimen del peón rural Pedro Segundo Quilodrán (43), en una estancia de Ricardo Rojas, tiene algunas certezas: el autor fue Carlos Omar Llaipen (66), el disparo mortal fue ejecutado con un rifle con mira telescópica y se trató de un ataque intencional, desterrando la versión del accidente que circuló en las primeras horas.

Sin embargo, aún quedan algunas incógnitas. Una de ellas es el móvil del homicidio. Más allá del aspecto jurídico, se trata de una pregunta clave que tiene la familia de la víctima. “¿Por qué te mató, papi?”, planteó en un desconsolado mensaje el hijo del trabajador rural, quien el momento del crimen estaba arreando yeguas con su moto.

Para la fiscal del caso, Andrea Vázquez, ese punto es aún un misterio. “Sólo Llaipen tiene la respuesta en su cabeza, porque hasta el momento no dio una explicación de por qué lo hizo”, afirmó la funcionaria judicial en diálogo con Infobae.

Aunque la investigación tiene un plazo de seis meses, Vázquez ya cuenta con algunos indicios clave. “Para nosotros no es accidental porque si vos matás a alguien, no lo vas a dejar tirado ahí. Y más si fue accidental. No lo vas a dejar tirado ahí desde el domingo que ocurrió el hecho hasta que lo encuentran unas terceras personas al otro día. Vas a ayudarlo, vas a buscar ayuda. Hay un montón de cosas que podés hacer y que te lo marca la la lógica. Mostró un total desprecio por la vida”, agregó la funcionaria judicial.

Además, afirmó que la víctima recibió el disparo mientras su moto estaba en movimiento, lo que demostraría además una clara experiencia y habilidad del imputado en el manejo de armas.

Por otra parte, la fiscal brindó detalles sobre la forma en la que se presentó el acusado ante los efectivos que participan del operativo iniciado tras el hallazgo del cuerpo. “El imputado llegó y dijo ‘yo lo maté’. Entonces un testigo que estaba ahí le dice ¿pero por qué? Y le dice ‘vos cállate, que te va a pasar lo mismo’”, contó Vázquez.

Llaipen quedó detenido bajo prisión preventiva, ya que la Justicia consideró que existe riesgo de fuga. “El imputado vive hace 52 años en ese lugar. Conoce el sitio como la palma de su mano”, remarcó la funcionaria judicial a cargo de la investigación.

En la última audiencia judicial, el defensor público señaló que el Ministerio Público Fiscal no había presentado suficientes pruebas de los peligros que justificarían la prisión preventiva y propuso que su cliente estuviera bajo arresto domiciliario en la casa de familiares en Sarmiento.

Finalmente, el tribunal revisor integrado por la jueza Lilian Bórquez y el juez Carlos Tedesco determinó que Llaipen siga detenido en la comisaría de Sarmiento.