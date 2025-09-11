El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, informó que, durante un operativo policial realizado en Comodoro, se secuestraron 20 kilos de cocaína, luego de una investigación de más de cinco meses bautizada “Viento Blanco”.

“El resultado es más que satisfactorio; no recuerdo en el último tiempo una incautación de tanta cantidad de droga”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada este jueves en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, los operativos se realizaron esta madrugada en distintos puntos de la ciudad, con la detención de cuatro sospechosos. La droga incautada tenía sello del delfín, insignia de un poderoso clan narco.

Los investigadores determinaron que la banda comercializaba la droga a $ 30.000.000 el kilo, por lo que el total de lo incautado escala a $ 600.000.000.

