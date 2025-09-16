El operativo “Viento Blanco”, que desarticuló parte de una organización acusada de traficar cocaína de máxima pureza en Comodoro Rivadavia, sigue generando novedades en el plano judicial. En una primera instancia, la jueza de garantías había otorgado prisión domiciliaria a los cuatro detenidos en los allanamientos, una decisión que fue apelada por los fiscales del caso.

Un tribunal revisor decidió que uno de los acusados, con antecedentes por infracción a la ley de drogas, viera revocada la domiciliaria y quedara bajo prisión preventiva en una unidad carcelaria.

El resto de los imputados permanece en sus viviendas, bajo un esquema de arresto domiciliario con medidas de control. La fiscalía había insistido en que existían riesgos procesales por la magnitud de la causa, los antecedentes de al menos uno de los acusados y la posibilidad concreta de fuga o entorpecimiento de la investigación. Finalmente, los jueces revisores entendieron que, en ese caso puntual, los argumentos eran suficientes para revertir la resolución inicial.

Viento Blanco: los acusados de traficar 20 kilos de cocaína quedarán detenidos en sus casas

Mientras tanto, los investigadores siguen buscando al quinto integrante de la banda, que permanece prófugo desde el día en que se realizaron los procedimientos. Según fuentes judiciales, se trata de un eslabón clave en la trama que investiga cómo llegó la droga a Comodoro Rivadavia y cuáles eran los canales de distribución previstos.

El operativo “Viento Blanco” permitió secuestrar 20 kilos de cocaína de máxima pureza en distintos allanamientos realizados la semana pasada en barrios de la ciudad.

La trama del “hilo blanco” que conecta Comodoro con uno de los narcos más poderosos del país

La droga, valuada en unos 600 millones de pesos, llevaba el sello de un delfín en cada ladrillo, una marca distintiva que las fuerzas de seguridad atribuyen al clan de Reinaldo “Delfín” Castedo, uno de los narcotraficantes más poderosos del país, actualmente detenido en Ezeiza. Según los peritajes, el cargamento era de altísima calidad, con un grado de pureza que rara vez se detecta en la región.

Los fiscales a cargo de la causa remarcaron que no se trata de un caso de narcomenudeo, sino de una organización con capacidad logística y financiera para mover grandes volúmenes de droga. Durante los procedimientos también se secuestraron vehículos y teléfonos celulares que ahora son analizados como posibles fuentes de prueba.

Por ahora, el proceso judicial avanza con un escenario mixto: tres imputados en arresto domiciliario, uno en prisión preventiva y un prófugo que se mantiene en la mira de las autoridades. La apelación fiscal marcó un primer quiebre en la situación de los acusados y anticipa un camino procesal en el que se espera que surjan nuevas medidas a medida que se analicen los teléfonos secuestrados y se refuercen las líneas de investigación.