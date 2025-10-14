Un violento episodio conmocionó a la comunidad de Rincón de los Sauces durante el último fin de semana largo, cuando un hombre atacó a tiros al amigo de su expareja dentro de una vivienda. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió el 10 de octubre alrededor de las 6 de la mañana, cuando el agresor irrumpió en la casa de la mujer, ubicada en un barrio residencial de la localidad.

De acuerdo con los primeros datos, el acusado discutió con su expareja, la agredió verbal y físicamente y luego disparó a quemarropa contra uno de los amigos presentes, provocándole una herida en la cabeza, a la altura de la zona parietal izquierda. El ataque fue directo y a corta distancia, según precisaron los investigadores, lo que demuestra la intención homicida del agresor.

Intento de secuestro y fuga

Tras el disparo, el hombre volvió a agredir a su expareja y la amenazó con el arma de fuego, intentando llevarla por la fuerza. La víctima opuso resistencia y logró evitar que el atacante la arrastrara fuera de la vivienda. Minutos después, el agresor escapó en una motocicleta, mientras las víctimas pedían ayuda a los vecinos y a la Policía.

El herido fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica inmediata. A pesar de la gravedad de la lesión, logró sobrevivir.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, formuló cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por venganza transversal, en concurso real con amenaza agravada por arma de fuego. El concepto de venganza transversal se aplica cuando el agresor busca castigar o dañar a su expareja mediante la violencia contra otra persona, en este caso el amigo de la víctima principal.

“La agresión tuvo un móvil claro de venganza y control. El acusado atacó a un tercero con el propósito de castigar a su expareja”, explicaron fuentes judiciales.

Prisión preventiva por cuatro meses

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por cinco meses, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además del peligro para la integridad de la víctima. El juez de garantías, Juan Pablo Encina, avaló la acusación y dictó cuatro meses de prisión preventiva, tiempo durante el cual se profundizarán las pericias y testimonios.

El hecho de Rincón de los Sauces se suma a otro episodio de violencia de género extrema ocurrido en San Martín de los Andes, donde un hombre fue declarado culpable por agredir físicamente a su expareja en reiteradas oportunidades.

La fiscal Marina Díaz y la asistente letrada Lucía Lucero demostraron que el acusado golpeó y amenazó a la mujer durante distintos episodios en octubre de 2024. El juez Ignacio Pombo consideró que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad sostenida en el tiempo y que el vínculo estuvo “atravesado por la violencia”.