En la madrugada de este lunes 25 de agosto, pasadas las 6:00 horas, un grave accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La colisión entre un Volkswagen Gol y un Fiat Palio, en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, dejó como saldo una joven de 25 años fallecida y varios heridos que debieron ser asistidos en el Hospital Regional.

EL TRÁGICO ACCIDENTE QUE SE COBRÓ LA VIDA DE UNA JOVEN EN COMODORO

Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, brindó detalles sobre el siniestro en diálogo exclusivo con ADNSUR. Según explicó, el accidente se produjo “por circunstancias que aún estamos tratando de establecer”, aunque una de las hipótesis preliminares indica que uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo.

Dolor en Comodoro: confirmaron quiénes son los fallecidos en el accidente de Ruta 5 en Pehuajó

“Estamos trabajando con personal de la Brigada de Investigaciones, quienes están recabando imágenes de cámaras de seguridad y haciendo la planimetría del lugar para comprender con precisión cómo se produjo el impacto”, afirmó Jones. Estas acciones forman parte de la tarea de asistir al Ministerio Público Fiscal, que se encuentra a cargo de la resolución de la causa.

Respecto a la dinámica del siniestro, el funcionario indicó que el Volkswagen Gol, que transportaba ocho ocupantes, circulaba por la calle Juan B. Justo con dirección hacia Rada Tilly —un recorrido norte-sur—. Mientras tanto, el Fiat Palio se desplazaba en sentido contrario, proveniente del centro de la ciudad.

Jones admitió que por el momento “no se sabe cuál de los dos conductores cruzó el semáforo en rojo”, y que es fundamental el análisis de las cámaras y los testimonios para esclarecer esta crucial cuestión.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

LA VÍCTIMA FATAL Y EL ESTADO DE LOS HERIDOS

La joven que perdió la vida iba como acompañante en el Volkswagen Gol, sentada en el asiento junto al conductor. “Producto del impacto, las lesiones fueron tan graves que lamentablemente falleció en el acto”, afirmó el jefe policial, quien evitó brindar mayores datos para preservar la intimidad y el respeto hacia la familia.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán las pericias correspondientes, mientras que ya se ha iniciado el proceso de notificación a sus familiares.

Tragedia en Comodoro: una joven falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

En cuanto a los demás involucrados, se informó que los dos conductores permanecen demorados en la Seccional Tercera para continuar con los procedimientos legales y realizar los exámenes toxicológicos que pueden arrojar luz sobre el estado en que se encontraban al momento del choque.

Por otra parte, los restantes ocupantes fueron trasladados rápidamente al Hospital Regional. Según manifestó Jones, “ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad, pero continúan bajo observación médica.”

La Justicia y las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una investigación minuciosa para determinar responsabilidades. El Ministerio Público Fiscal ya está involucrado en la causa, y a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y las pericias del lugar, se buscará confirmar la secuencia y la causa precisa del accidente.

La familia de Comodoro que sufrió un accidente mortal viajaba en auto para ver Central–Newell’s, tras haber fracasado en un intento de ir en avión

“Se solicitaron los dosajes sanguíneos a ambos conductores, a fin de descartar o confirmar el consumo de alcohol u otras sustancias, que podría haber influido en el accidente. Este análisis es un paso fundamental para que la causa avance”, explicó Jones.

También se está realizando la planimetría, estudio que permitirá reconstruir el choque de manera técnica y precisa, evaluando velocidades, posiciones y maniobras de los vehículos involucrados.