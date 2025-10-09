El Aeropuerto Internacional de Trelew Almirante M. A. Zar vivió este jueves por la mañana un momento de alta tensión luego de que el vuelo N.º 1803 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Buenos Aires, sufriera la explosión de una de sus turbinas durante la maniobra de despegue.

El incidente, ocurrido alrededor de las 7:05, obligó a la evacuación inmediata de los pasajeros y al cierre temporal de la pista; aunque, por fortuna, no se registraron heridos.

El susto de un pasajero tras la explosión de la turbina de un avión

El vuelo 1803 había comenzado a rodar por la pista cuando, según testimonios, se escuchó un fuerte ruido proveniente del motor ubicado sobre el ala. Carlos Royo, uno de los pasajeros, relató a Canal 12 cómo vivió el episodio: “Iba sentado justo en el ala, donde está el motor que tuvo el desperfecto. Estábamos rodando a alta velocidad cuando se escuchó un ruido muy fuerte. Al principio pensé que era el tren de aterrizaje, pero enseguida el avión frenó bruscamente y se detuvo”.

Pilotos de Aerolíneas Argentinas anunciaron medidas de fuerza y posibles cancelaciones de vuelos

La tripulación informó al pasaje que se había producido una falla mecánica en una de las turbinas y, por motivos de seguridad, decidió abortar el despegue y regresar al estacionamiento del aeropuerto. Los pasajeros descendieron del avión por sus propios medios y fueron trasladados a la sala de embarque para aguardar la llegada de una nueva aeronave que los llevara a Buenos Aires.

“Nos bajaron a todos, nos trajeron al aeropuerto y estamos esperando un nuevo vuelo. No se vio explosión, ni fuego, ni chispas, solo un ruido fuerte que nos alertó y la frenada que también nos puso en alerta”, comentó.

Aerolíneas Argentinas lanzó 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en todos los vuelos dentro del país

La respuesta fue inmediata

El director del aeropuerto, Fabio Orellano, brindó detalles del operativo y confirmó que, como consecuencia de la explosión, se produjo un incendio en los pastizales situados al costado de la pista. El fuego fue rápidamente controlado y extinguido por los bomberos de la Policía Aeroportuaria, evitando que se propagara y generara daños mayores.

“Ocurrió un pequeño incendio en el pasto al lado de la pista, que se apagó rápidamente. La pista quedó cerrada preventivamente para que los técnicos pudieran inspeccionar que no haya quedado ningún residuo ni daño que comprometa la seguridad de los vuelos”, explicó Orellano.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

El director destacó la actuación ejemplar del personal del aeropuerto y la tripulación, quienes supieron manejar la situación con calma y siguiendo los protocolos estrictos de emergencia aeronáutica. “Estas fallas pueden suceder, son máquinas complejas. Lo importante es el protocolo y la respuesta rápida y eficiente para garantizar la seguridad de todos”, indicó.

Además, señaló que el hecho de que el desperfecto ocurriera en tierra fue un factor clave para evitar tragedias. “Los motores cuentan con sistemas automáticos para extinguir incendios incluso en vuelo. Sin embargo, es preferible que estas situaciones ocurran antes de despegar, para poder actuar con mayor control”, afirmó.

Actualmente, el avión permanece en la pista sin pasajeros, mientras se realizan las pericias técnicas correspondientes para determinar las causas exactas de la explosión y el desperfecto en la turbina. Los pasajeros están en la sala de embarque a la espera de una nueva aeronave que los pueda trasladar a Buenos Aires, con las operaciones normales del aeropuerto retomándose tras la verificación de seguridad.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Las autoridades del aeropuerto continúan monitoreando la situación para asegurar la tranquilidad y seguridad de los pasajeros y la operación aérea en general.