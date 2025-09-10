La tarde de este martes se vivió un momento de gran tensión en General Roca, cuando una vivienda ubicada sobre la calle Rosario de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad, quedó envuelta en llamas.

El incendio se desató alrededor de las 14 y obligó a un rápido despliegue de bomberos voluntarios y personal de la Comisaría 21°. Dentro de la casa se encontraba una mujer de 77 años, sola y desorientada, que no logró salir a tiempo.

El heroico accionar policial

Al llegar al lugar, un efectivo policial ingresó a la vivienda en medio del fuego y logró sacar a la mujer, poniéndola a salvo. Gracias a esta intervención, la vecina pudo recibir asistencia médica inmediata y fue trasladada en ambulancia al hospital local. Allí permanece internada por inhalación de humo, mientras continúa bajo observación médica.

Allanaron una casa en Roca tras un tiroteo: secuestraron armas, droga y a un menor señalado

Origen del fuego y daños

De acuerdo con los primeros informes de Bomberos, el incendio se habría originado por un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones. Las llamas afectaron parte de la vivienda, pero la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó que se extendieran a todo el inmueble.

El accionar del policía evitó un desenlace fatal y fue destacado por los presentes en la escena. La intervención inmediata permitió que la mujer saliera con vida, en un episodio que dejó en evidencia la importancia de la coordinación entre la Policía, los Bomberos y el personal de salud en situaciones de emergencia.