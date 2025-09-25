El líder narco señalado como quien ideó los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela fue identificado por los investigadores como “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Actualmente el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que serían integrantes de la banda narco liderada por el prófugo, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dio detalles acerca del líder narco, la casa del horror, allanamientos y la causa. “El narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar el Pequeño J o Julito. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”, destacó el funcionario en diálogo con Splendid AM990.

Las autopsias a las tres jóvenes asesinadas revelaron datos estremecedores

El ministro aseguró que por el momento que lo ocurrido antes del crimen es materia de invesigación, aunque la principal hipótesis apunta a una venganza por el robo de droga. “No tenemos muy en claro qué pasó, por alguna razón despertaron la ira de esta persona, un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”.

Acerca de las maniobras por parte de los acusados y el líder narco, Alonso indicó: “La forma en la que secuestraron a las chicas, estaba hecho para que quedara impune”. Sobre ese punto, detalló que todo indica que hubo planificación, ya que la camioneta utilizada tenía patentes falsas.

Las escalofriantes revelaciones detrás del triple crimen a las jóvenes: “A una le abrieron la panza"

“La ruta de los teléfonos fue desde La Matanza, General Paz, Lomas de Zamora, Florencio Varela, plantada y de ahí a Barracas”, detalló respecto a los celulares activados de las víctimas.

A su vez, contó que el plan comenzó horas antes cuando los acusados “llegaron el viernes temprano a la casa y cavaron el pozo”. Para Alonso, el objetivo “era que pasen como desaparecidas y que se acuse a una red de trata o un novio violento”.

Al ser consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, respondió: “Estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.

La macabra revelación del ministro de Seguridad de Buenos Aires tras el triple crimen en Florencio Varela: “Es muy grave...”

Por último, también dio pormenores de los allanamientos realizados en la noche del miércoles en Villa Zavaleta. “Allanamos dos objetivos, donde encontramos dinero y viandas en buen estado. Zavaleta es una base logística y la hipótesis es que Florencio Varela también lo era”, señaló.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR