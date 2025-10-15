La tristeza que una familia atravesaba por la pérdida de un hijo se volvió aún más profunda y desgarradora cuando, durante el velorio, el celular de Francisco, el nene fallecido a causa de un cáncer, fue robado. En ese aparato estaban guardadas las últimas fotos y recuerdos que conservaba Sabrina Mansilla, su madre, quien aguardaba momentos de consuelo y memoria para despedir a su hijo.

Francisco había librado una dura batalla contra el cáncer, una pelea que la familia acompañó de cerca con amor y esperanza hasta que su salud se deterioró irremediablemente. Santiago del Estero fue escenario del doloroso adiós, en una sala velatoria donde familiares y amigos se reunieron para honrar su memoria. Pero entre tanto pesar, alguien aprovechó un instante de distracción y sustrajo de una mochila, ubicada en la cocina de la sala, el teléfono móvil de Francisco.

UN GRITO DE AYUDA DE HUMANIDAD

En medio del duelo, Sabrina Mansilla tomó la decisión de apelar a la empatía y al corazón de quien pudo haber tomado el celular. A través de un video difundido en sus redes sociales, habló directamente a la persona que posee el dispositivo: “Hola a todos, les pido que si alguien encontró un celular en la sala velatoria, es de mi hijo. Por favor, se los pido. Tenía muchas fotos de mi hijo, de sus últimos días... Me duele muchísimo”, expresó con la voz cargada de tristeza.

Sin buscar culpables ni amenazas, Sabrina dejó claro que lo único que anhela es recuperar esas imágenes, recuerdos que son irremplazables para ella y su familia. “Al que tenga el celular de mi hijo, se lo pido de todo corazón: que me pase sus fotos a mi número 3.844.410456”, solicitó en un acto de humilde esperanza y humanidad.

Para una familia que acaba de despedir a un hijo, esas fotos no son simples imágenes digitales: son fragmentos de vida, instantes íntimos, testimonio de amor y compañía en los días más difíciles. Son el último vínculo tangible con Francisco, la forma que tienen para mantener vivo su recuerdo y llevarlo en el corazón.

El robo del celular, entonces, representa más que la pérdida de un objeto: es un nuevo dolor, una herida que se suma a la desgarradora despedida, que hace aún más difícil el proceso de duelo.

La noticia del robo se difundió rápidamente en Santiago del Estero, despertando conmoción y solidaridad entre vecinos, conocidos y usuarios en redes sociales. En la era digital, el valor de guardar estos momentos captados con el celular resulta inmaterial, especialmente cuando se trata de recuerdos de una persona amada que ya no está.

Con información de Diario Panorama, editada y redactada por un periodista de ADNSUR