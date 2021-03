CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich expuso este viernes en el Congreso por primera vez tras revelar que padece disartria, y pidió a sus pares "paciencia" y "disculpas" por el trastorno nervioso muscular que padece.

“Pido disculpas y paciencia. Este trastorno nervioso muscular hace que tenga que aprender a hablar de nuevo”, manifestó Bullrich al comienzo de su exposición relacionada a los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de la toma de deuda durante el gobierno de Macri.

En diciembre del año pasado, y luego de las burlas de algunos usuarios de redes sociales por su forma de hablar en una de las sesiones remotas llevadas a cabo en 2020, el senador reveló en su cuenta de Twitter su problema relacionado con el estrés.

SDOR ESTEBAN BULLRICH - SESIÓN ESPECIAL REMOTA 25-03-21

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", había comenzado su relato el ex ministro de Educación nacional.

Y sumó: "El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro".

Durante su exposición de día de la fecha Bullrich aseguró que debía "aprender a hablar de nuevo" e inmediatamente recibió el apoyo de referentes de Juntos por el Cambio en redes sociales.

El ex presidente Mauricio Macri publicó un tuit adjuntando el video bajo la leyenda "#Respeto", mientras que el director Juan José Campanella, entre otros, se sumó por el mismo medio.

“Emociona su entereza, donde muchos estaríamos en un pozo. Fuerza, Esteban Bullrich. No tenés idea cuánto te apoyamos. ¡AVANTI!”, dijo.