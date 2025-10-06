Este lunes por la mañana, Andrés, papá de Ariel Nicolás, habló con ADNSUR en una entrevista donde manifestó su dolor y reclamos luego del asesinato de su hijo de 25 años en una estación de servicio del centro de Comodoro Rivadavia.

El trágico hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo, cerca de la 1:45, en la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de la calle Ducós, en un punto estratégico y muy concurrido del centro de la ciudad conocido como la estación de servicio “Rodrigo”.

Según la información oficial obtenida por ADNSUR, Ariel recibió un disparo en el rostro que le resultó fatal, mientras que otro joven, que acompañaba a Ariel, recibió un balazo en la espalda. Ambos fueron asistidos inicialmente por personal médico que se encontraba en el lugar. Posteriormente fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde, lamentablemente, Ariel falleció. El otro joven permanece internado con heridas, pero con vida.

Ariel Nicolás era oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires, pero venía a Comodoro Rivadavia desde hace varios años por motivos laborales. Su padre comentó que su hijo había llegado nuevamente a la ciudad el jueves anterior, aunque ya llevaba alrededor de dos años desplazándose frecuentemente entre su ciudad natal y Comodoro en busca de trabajo.

EL RELATO DE UN PADRE DESTROZADO POR LA TRÁGICA MUERTE DE SU HIJO

Andrés expresó un profundo dolor y frustración, cuestionando el accionar de la justicia y las autoridades encargadas de la investigación. En primera instancia contó que, pese a la existencia de numerosas cámaras de seguridad en la zona, las autoridades no han conseguido identificar la patente del vehículo sospechoso, un Fiat Punto rojo que el padre y varias personas ubicaron como el auto desde donde se realizaron los disparos.

“No tenemos palabras para describir este dolor tan grande”, dijo Andrés. “¿Cómo puede ser que con tantas cámaras no puedan conseguir siquiera la patente del coche? No me dieron respuestas positivas. Solo se preocuparon por preguntarme si quería donar los órganos de mi hijo, sin siquiera darme la oportunidad de reconocer el cuerpo”.

El padre de la víctima añadió que no le permitieron ver las imágenes de las cámaras de seguridad ni acceder a ningún dato concreto. Esta falta de respuestas alimentó su inquietud y decepción frente a la investigación que, según entiende, no tiene la prioridad que debería.

UN CONFLICTO PREVIO: LA PELEA POR TERRITORIO CON LOS “TRAPITOS”

Andrés reveló que su hijo había tenido problemas con “los trapitos” del lugar. Se trata de personas que se dedican a limpiar coches en las proximidades de la estación de servicio, un rubro informal conocido en la zona. Según la versión que Ariel compartió con su padre, había una disputa porque los trapitos no querían que su hijo y sus amigos trabajaran en ese espacio.

“Había una discusión porque se metían a trabajar en el lugar donde ellos limpiaban coches”, contó el hombre. “Todo el mundo conoce a estos trapitos y sabe qué clase de personas son”.

Además, Andrés relató que ese mismo día del ataque estaban tres personas: su hijo y dos amigos que se encontraban vendiendo medias en el lugar. “Uno de los chicos que estaba con él está internado y tiene mucho miedo”, añadió. Según esa persona, no lograron identificar la identidad de los agresores porque éstos huyeron rápidamente del lugar tras los disparos.

UNA VENTA DE MEDIAS QUE TERMINÓ EN UN VIOLENTO HOMICIDIO

En la versión que le brindó uno de los sobrevivientes de la agresión, le explicaron que el ataque ocurrió cuando supuestamente se acercaron al auto, un Fiat Punto rojo, porque en ese vehículo tenían plata para hacer una compra y estaba a pocos metros. Uno de los jóvenes agresores fue detenido por Ariel para pedir que trajeran una prenda (media de chico) que necesitaban.

“En ese momento bajaron dos del auto y comenzaron a disparar sin motivo aparente”, detalló Andrés. “No hubo intento de robar ni de lastimar para exigir algo, simplemente atacaron con tiros. Por eso no entiendo tanta violencia”.

El disparo en la cabeza a Ariel fue directo y mortal, mientras que el otro joven recibió varios disparos pero milagrosamente sobrevivió. Ambos quedaron en ese lugar de tránsito muy concurrido sin que la policía haya logrado seguimiento inmediato.

“Salimos corriendo, Andrés”, le dijo el tercero de los jóvenes que alcanzó a escapar y afortunadamente no recibió ningún impacto de bala.

UNA MOVILIZACIÓN FAMILIAR Y BARRIAL PARA TRASLADAR EL CUERPO

Andrés confirmó que su familia logró reunir el dinero necesario para cubrir el traslado del cuerpo de su hijo a General Villegas y comenzar con los trámites posteriores. “Gracias a Dios y a la ayuda de la gente logramos reunir la plata para traerlo a casa”, indicó con gratitud.

Sin embargo, su expectativa por la justicia es mínima ante la falta de avances y la impunidad. “Ya me da lo mismo. No tengo esperanzas porque veo que no ponen empeño en encontrar a los responsables. Aunque los detengan y los condenen, eso no me devolverá a mi hijo”, expresó con amargura y tristeza.

El hombre insistió en que no puede comprender cómo es posible que no se logre identificar el auto cuando hay cámaras por todos lados en esa avenida principal. “No hay muchos vehículos Fiat Punto rojos por estos lados, todos saben cuál es”, cerró.