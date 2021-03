COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La mecánica no es nueva, pero lamentablemente siempre encuentra alguna víctima desprevenida que puede caer en ella, advierten desde la compañía crediticia. El escenario es el siguiente: se recibe un correo desde VISA indicando que hay una deuda y que en 48 hs darán de baja la tarjeta, por lo cual los débitos automáticos y otras operaciones no serán realizados. Para evitarlo, brindan un alias o CBU para hacer el pago. Esta estafa ya fue advertida hace más de un año, pero su efectividad hace que se reitere con regularidad.

El mail ya fue recibido por cientos de clientes de tarjetas de crédito VISA, y el texto, similar en todos, le advierte "que tiene un saldo impago en su tarjeta. Si usted no abona el pago mínimo de (el monto puede variar, pero en general son varios miles de pesos) en un lapso de 48 horas procederemos a ejecutar solicitar un corte de su tarjeta por lo tanto no podrá comprar ni acreditar débitos automáticos con ella"

Luego, indica cómo se puede realizar el pago: "Hemos asignado una gestora judicial para su caso", y brinda un nombre, alias y CBU para realizar la transferencia bancaria, que aclarando que no necesariamente debe realizarla el supuesto deudor.

"Para cumplir con el mínimo de $4750 realice una transferencia bancaria desde cualquier cuenta bancaria, sin importar que la misma no esté a nombre del deudor ya que usted es el único deudor con esta gerenta y monto asignado. El gestor judicial utiliza cuentas bancarias que pueden no ser del mismo banco que el de usted, ya que el gestor representa a VlSA y no a su banco", cierra el texto.

QUÉ HACER SI SE RECIBE ESTE CORREO

En primer lugar no hay que realizar ningún tipo de transacción, depósito o transferencia bancaria de ningún monto hacia la cuenta que en él está indicado. Aunque sea cierto que el titular de la tarjeta tiene una deuda, esta no es la forma en la que VISA intima al pago.

En el caso real de que haya un resumen de tarjeta de cédito impago, el banco es el primero que comunica a VISA y no autorizan ninguna compra que se efectúe. Si dan participación a un estudio jurídico, este se comunica por carta o carta documento, poniendo todos los datos del deudor y de la deuda que resulte impaga, agregando el teléfono de dicho estudio a fin de que uno pueda comunicarse para evitar juicios y tratar formas de pago.

Verificar los resúmenes de la tarjeta y llamar directamente a VISA -no al banco emisor- puede ser una buena manera de salir de dudas y de verificar que no se sufrió robo de identidad del usuario de la tarjeta.

Como medida de seguridad, es apropiado eliminar los datos de la tarjeta de crédito de todos los sitios en los que hemos realizado alguna compra online. Cada página o plataforma ofrece la opción de "recordar los datos del pago", y evita la carga engorrosa de los números de tarjeta y demás información cada vez que se realiza la compra, pero también quedan almacenados en los navegadores o sitios que podrían ser hackeados.