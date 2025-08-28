Una preocupante situación de inseguridad se vivió en horas de la madrugada y la tarde de este miércoles en la localidad de Caleta Olivia, cuando una mujer de 56 años denunció haber sido víctima de amenazas intimidatorias en el interior de su propio domicilio.

El caso fue radicado en la Comisaría Segunda local y generó un amplio despliegue policial por parte de las fuerzas de seguridad, además de la intervención inmediata del Juzgado de Instrucción Penal de turno.

LAS GRAVES AMENAZAS DE MUERTE A UNA MUJER EN CALETA OLIVIA

Según el relato detallado que brindó la mujer a las autoridades, cerca de la 01:00 horas un vehículo Volkswagen Gol Trend de color blanco, completamente sin patente y con vidrios polarizados, se detuvo frente a la casa ubicada en la calle Calafate.

El auto permaneció pocos instantes y se retiró tras tocar la bocina, acción que se repitió en dos ocasiones más: a las 05:30 de la mañana y luego a las 19:30 horas, generando gran alarma y zozobra en la víctima y sus familiares, detalló La Opinión Austral.

Lo que agravó la situación fue el episodio registrado durante la última aparición del vehículo, cuando la mujer decidió salir a observar qué sucedía y constató que en el interior del vehículo había alrededor de seis personas encapuchadas.

Con claridad, la denunciante logró identificar entre ellos a un hombre conocido como E.M., apodado “El Chapa”, quien profirió amenazas directas y contundentes: “Tenemos comprada a toda la Policía y la División de Investigaciones (DDI); a tu hijo lo vamos a matar. Cuídate porque a tu casa esta noche la llenamos de plomo”.

Estas palabras sembraron un profundo miedo en la mujer y su entorno, por lo que decidió dar inmediata intervención a las autoridades. La denuncia formal fue presentada en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia, desde donde se hizo aviso al Juzgado de Instrucción Penal de turno.

El secretario penal, doctor Kevin Rearte, tras tomar conocimiento y evaluar la gravedad de los hechos, dispuso que la Policía realice rondas y vigilancia constante en el domicilio afectado durante las próximas 48 horas, con el objetivo de proteger a la víctima y a su familia ante cualquier eventualidad.

Ola de robos en Caleta Olivia: los graves antecedentes que preocupan a la ciudad de Santa Cruz

El pasado miércoles 20 de agosto, dos denuncias por delitos de robo se registraron en la localidad de Caleta Olivia, generando preocupación en la comunidad y poniendo en alerta a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz.

El primer incidente fue denunciado en la Comisaría Cuarta por un hombre de 57 años, propietario de una camioneta Toyota Hilux. Según su relato, tras un viaje a varias provincias del norte del país guardó el vehículo en el patio interno de su domicilio.

Sin utilizarlo durante varios días, recién el pasado domingo 17 de agosto advirtió que la rueda de auxilio, un rodado 17 de la marca Bridgestone, había desaparecido. Esta rueda estaba colocada en el sector inferior externo de la caja de carga del vehículo.

Por otra parte, en la Comisaría Tercera se registró la denuncia de un hombre de 43 años que fue víctima de un robo mientras caminaba por el barrio 3 de Febrero. Según detalló, el hecho ocurrió alrededor de las 20:25 cuando se dirigía a pie hacia la casa de una conocida por el pasaje “H”, próximo a la intersección con la avenida Antártida Argentina.

De acuerdo con su testimonio, un ladrón lo interceptó de manera sorpresiva y, sin mediar palabra, le arrebató de las manos un teléfono celular marca Samsung, modelo A03, de color celeste con funda negra, perteneciente a la empresa Movistar. El asaltante actuó solo y huyó rápidamente del lugar, dejando a la víctima consternada y sin posibilidad de dialogar o resistirse debido a la rapidez del ataque.

Estos casos forman parte de una preocupante ola de inseguridad que afecta a Caleta Olivia y a la provincia de Santa Cruz. En los últimos meses, se registraron varios robos millonarios y ataques contra comercios, viviendas y empresas.

El pasado martes 5 de agosto, un millonario robo sacudió a Caleta Olivia y tuvo como víctima a un hombre de 33 años, oriundo de Trelew.

Precisamente, el conductor denunció que delincuentes desconocidos rompieron el vidrio de la puerta izquierda de su camión estacionado en el estacionamiento de la estación de servicio "El Bierzo", ubicada en el acceso sur de la ciudad del Gorosito.

El hecho ocurrió mientras la víctima almorzaba en el restaurante "La Chacha" junto a un compañero. A las 13:48, la Policía Local fue alertada y se hizo presente rápidamente en el lugar, llevando a cabo las primeras diligencias con la colaboración de la División Gabinete Criminalístico y la División de Investigaciones de Caleta Olivia, que analizan indicios para localizar a los responsables.

En cuestión de minutos y, de acuerdo con lo que informó La Vanguardia Noticias, los ladrones sustrajeron una mochila que contenía cheques y más de 6.000.000 de pesos en efectivo, además de un bolso con ropa.

Más atrás en el tiempo, en el mes de junio se produjo un presunto robo en la joyería céntrica “Lady Joyas”. En los ventanales del local, que se encuentra ubicado en la esquina de las avenidas Monseñor Fagnano e Independencia, hubo al menos cuatro roturas que habrían sido provocadas con piedras u otro elemento duro.

Otro caso similar fue el robo millonario en la radio FM D-Nation 89.7, donde los ladrones se llevaron equipos esenciales para la transmisión como consolas, cámaras y televisores, valorados en más de 10.000.000 de pesos.

Además, un empresario local sufrió el saqueo completo de su taller mecánico, con pérdidas estimadas en 10.000.000 de pesos, y ofreció una recompensa millonaria para quienes ayuden a recuperar las herramientas sustraídas. Estos delitos están relacionados con un aumento generalizado de la violencia y la impunidad que los habitantes y comerciantes de Caleta Olivia denuncian diariamente.