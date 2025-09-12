Este pasado jueves por la noche, una casa fue consumida completamente por un incendio que, según las primeras investigaciones, habría sido provocado.

El hecho ocurrió pasadas las 22 horas, en una vivienda ubicada en la calle Camarones al 4.300, en el barrio Inta de Trelew.

Según informó personal policial a Jornada, el origen del incendio podría estar vinculado a una discusión previa entre el propietario del inmueble y un amigo. Según se relató, durante la discusión el sospechoso amenazó con incendiar la casa, profiriendo la frase: “te voy a quemar la casa” . Horas después, cuando el dueño regresó a la vivienda, esta ya estaba envuelta en llamas.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Al arribar al lugar, tanto la Policía como los Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir el fuego, que se concentró principalmente en la cocina de la casa. Sin embargo, pese a los esfuerzos, las llamas causaron daños irreparables en toda la propiedad.

En el lugar del hecho, la fuerza policial constató que la puerta de ingreso había sido violentada, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional. Por el momento, no hay detenidos ni autores plenamente identificados, pero la policía tiene a un sospechoso sindicado a raíz de las amenazas previas y las investigaciones continúan en curso para esclarecer el caso.

Confusión fatal en Chubut: el mecánico habría sido asesinado a tiros frente a sus hijos “por error”

Confusión fatal en Chubut: el mecánico habría sido asesinado a tiros frente a sus hijos “por error”

La ciudad de Trelew fue escenario de un hecho lamentable el pasado lunes por la tarde: Jonathan Pablo Prim, un hombre de 45 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en la vereda de su casa.

Según trascendió, la víctima habría sido confundida y atacada por error en un conflicto vinculado a presuntas cuestiones de narcotráfico en el barrio Los Pensamientos.

El hecho sucedió alrededor de las 17 horas en la calle Gualjaina al 400, cuando dos individuos llegaron en una motocicleta blanca. Detuvieron su marcha y sin mediar palabra efectuaron dos disparos a quemarropa que impactaron en el torso de Prim, quien estaba concentrado en su labor diaria. El proyectil ingresó por su axila derecha y no se registró orificio de salida, lo que produjo heridas de extrema gravedad.

Zona franca en Chubut: manufactura industrial en Trelew y depósito fiscal en Comodoro para atraer inversiones

Ante el crimen, la Policía Científica y la División de Investigaciones de Trelew acudieron al lugar para realizar el secuestro de pruebas y la recopilación de testimonios. Se incautaron una vaina servida calibre 380, un hisopo con muestras de manchas hemáticas, una pieza metálica y el teléfono celular del fallecido, elementos que serán analizados para esclarecer el caso.

De acuerdo con lo que detallaron fuentes policiales, Jonathan Pablo Prim fue asesinado por error: lo habrían confundido con otra persona relacionada con un conflicto vinculado al narcotráfico.