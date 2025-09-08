El empresario del calzado Ricky Sarkany fue imputado por los delitos de hurto y amenazas luego de una denuncia presentada por un joven tras un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Panamericana, en la zona de Vicente López.

La causa se encuentra en la fiscalía de Boulogne, donde el empresario deberá presentarse para notificarse formalmente sobre la formación de la investigación en su contra.

El incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana, cerca de las 8:50, a la altura de Thames y Fondo de la Legua. Según la denuncia, un joven de 24 años que conducía un Volkswagen Vento colisionó levemente con un BMW negro, el vehículo en el que circulaba Sarkany. El impacto no provocó heridas ni daños graves, pero derivó en un episodio de confrontación entre ambos conductores.

LA FUERTE DENUNCIA CONTRA RICKY SARKANY POR UN ACCIDENTE

De acuerdo con la versión del denunciante, luego del choque Sarkany descendió del BMW visiblemente alterado y comenzó a insultar al joven. En un clima tenso, el empresario lo amenazó con la frase: “Te voy a matar, no sabés con quién te metiste”, según consta en la denuncia presentada ante la fiscalía.

Cuando ambos intentaban intercambiar la documentación para la gestión del seguro, Sarkany tomó la cédula verde del vehículo del denunciante y se retiró del lugar, llevándose la documentación sin permiso.

“Él estaba muy ofuscado, comenzó a insultarme y me pidió la documentación. Intenté calmarlo, le entregué la cédula, se subió al auto y se fue con mis papeles”, declaró el joven en sede judicial, donde detalló lo ocurrido y manifestó su preocupación por las amenazas recibidas.

La denuncia fue presentada en la fiscalía de Villa Adelina, que depende del Departamento Judicial de San Isidro, donde inmediatamente se inició una investigación para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad del empresario. Fuentes judiciales informaron que, aunque el choque fue leve y no hubo heridos, los delitos imputados a Sarkany —hurto y amenazas— revisten suficiente gravedad para avanzar con la causa.

El abogado del denunciante, Martín Díaz, confirmó que el robo fue caratulado formalmente como hurto y señaló que, como parte de las diligencias procesales, se procederá al secuestro de las cámaras de la autopista Panamericana para obtener imágenes que permitan corroborar lo sucedido. Además, explicó que la combinación de los delitos imputados “configura una acción que puede llegar a juicio”, subrayando la seriedad de la acusación.

Por su parte, fuentes judiciales indicaron que hoy mismo Ricky Sarkany debe presentarse ante la fiscalía para notificarse oficialmente de la formación de la causa y de su imputación. Se espera que, a partir de ese momento, se comiencen a concretar las medidas previstas en la investigación, incluyendo indagatorias, el análisis del material audiovisual y la recopilación de pruebas complementarias.

Hasta el momento, ni el propio Ricky Sarkany ni su defensa han emitido declaraciones públicas sobre el hecho ni sobre las acusaciones que pesan en su contra. El caso continúa bajo investigación y se aguarda el desarrollo de las actuaciones judiciales para determinar cómo avanzará la situación legal del empresario.