"Te voy a matar": imputaron a un hombre que hizo una brutal amenaza contra su vecino

Un hombre identificado como J.E.L. fue imputado por el intento de homicidio de un vecino en el barrio Chacra 30 de Zapala. El ataque ocurrió el 18 de agosto, cuando la víctima caminaba junto a un familiar por la calle Cerro Wayle e ingresaba a la plaza del Sol.

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero, el agresor se cruzó con su vecino y lo amenazó con la frase: “Te voy a matar”. De inmediato, sacó un revólver calibre .22 con tambor plateado y gatilló en cinco oportunidades a corta distancia, aunque el arma no se disparó.

La víctima logró abalanzarse sobre él para intentar desarmarlo, pero el acusado volvió a gatillar. Esta vez, en el sexto intento, se produjo un disparo que no impactó en la víctima. Tras el hecho, el agresor huyó hacia su vivienda y fue detenido días después durante un allanamiento ordenado por la fiscalía.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Calificación legal y pedido de prisión preventiva

El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en los términos de los artículos 79, 41 bis y 42 del Código Penal.

El fiscal Scordo solicitó tres meses de prisión preventiva, al remarcar que el acusado representa un riesgo para la integridad de la víctima y los testigos. “El imputado gatilló cinco veces sin éxito; luego gatilló una sexta vez y salió un disparo. Si lo pensamos desde los riesgos procesales, tenemos claramente un riesgo sobre la integridad de la víctima”, argumentó.

Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina

La jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos y dispuso la prisión preventiva por un mes, a la espera de definir el lugar de alojamiento del acusado, que podría ser trasladado a una comisaría de Zapala.